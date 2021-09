Моніка Левінскі, Сара Полсон і Клайв Овен: зірки на прем'єрі "Імпічмент: Американська історія злочинів"

Прем'єра сезону для глядачів відбудеться 7 вересня 2021 року.

У Каліфорнії відбулася закрита прем'єра третього сезону серіалу "Американська історії злочинів", який цього разу розповість про резонансний секс-скандалі, в який була замішана працівниця Білого дому Моніка Левінскі і президент США Білл Клітон.

Літературною основою сценарію стала книжка Джеффрі Тубіна A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President ("Широка змова: Справжній секс-скандал, який майже звалив президента"). Виконавчий продюсер і режисер проекту Раян Мерфі умовив Моніку Левінські стати одныэю з продюсерок.

У головних ролях серіалу задіяні: Біні Фелдштейн (Моніка Левінські), Сара Полсон (Лінда Тріпп), Клайв Оуен (Білл Клінтон), Еді Фалко (Гілларі Клінтон).

Сама Моніка з того часу кардинально змінилася і на прем'єрі з'явилася в мінісукні від бренду Paule Ka і мюлях в леопардовий принт. Волосся вона висвітлила і вирівняла.

Прем'єра серіалу "Імпічмент: Американська історія злочинів" / Associated Press

Акторка Біні Фелдштейн, яка зіграє в серіалі Моніку, вибрала довгу сукню від Brandon Maxwell, яку доповнила босоніжками на високій платформі.

Прем'єра серіалу "Імпічмент: Американська історія злочинів" / Associated Press

Сара Полсон, яка зовсім нещодавно сяяла в серіалі "Ретчед", зіграє в "Американська історії злочинів" жінку через яку весь світ дізнався про роман президента і Моніки. На прем'єрі вона з'явилась у сірій сукні від Versace.

Прем'єра серіалу "Імпічмент: Американська історія злочинів" / Associated Press

Також ми побачимо в цій історії зірку "Cутінок" Елізабет Різер. У день прем'єри серіалу вона одягла довгу сукню від The Vampire's Wife.

Прем'єра серіалу "Імпічмент: Американська історія злочинів" / Associated Press

Також в цій картині ми побачимо Коліна Генкса (сина Тома Генкса), Клайва Овена, а також Анналі Ешфорд і Кобі Смолдерс.

Прем'єра серіалу "Імпічмент: Американська історія злочинів" / Associated Press

Прем'єра серіалу "Імпічмент: Американська історія злочинів" / Associated Press

Прем'єра серіалу "Імпічмент: Американська історія злочинів" / Associated Press

Прем'єра серіалу "Імпічмент: Американська історія злочинів" / Associated Press

Читайте також: Кривава історія Гуччі: хто вбив останнього спадкоємця модної імперії

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання