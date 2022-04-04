"Монстри!": супермодель Ельза Госк засудила звірства російської армії у Бучі

Зірка підтримувала Україну з перших днів війни.

Шведська топмодель і колишній "ангел" Victoria's Secret – Ельза Госк – відреагувала на ті звірства, які здійснила російська армія у Бучі.

У Instagram Stories дівчина зробила перепост серії фотографій із Бучі – доказами геноциду українців.

Instagram Ельзи Госк

"Монстри!!! Припиніть вбивства безвинних українців. Так багато втрачених життів, коли це закінчиться?" – підписала публікацію шокована Ельза.

Нагадаємо, минулої ночі на 64-й церемонії "Греммі" у Лас-Вегасі виступили українські артисти, а також президент Володимир Зеленський.

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