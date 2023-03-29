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Моторошна історія: в український прокат вийде трилер із Расселом Кроу

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
645
Час на прочитання
1 хв
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Моторошна історія: в український прокат вийде трилер із Расселом Кроу

Рассел Кроу у ролі священника Ватикану розкриє страшну таємницю.

В український прокат 6 квітня вийде трилер режисера Джуліуса Ейвері "Екзорцист Ватикану".

Головну роль у фільмі виконав Рассел Кроу ("Гладіатор", "Ігри розуму", "Гарний рік").

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У стрічці також зіграли Деніел Дзоватто ("Не дихай"), Алекс Ессо (серіал "Опівнічна меса"), Лорел Марсден ("Голодні ігри","Міс Марвел"), Франко Неро ("Джанго", "Міцний горішок 2", "Джон Уік 2").

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Про фільм:

Це моторошна історія, заснована на реальних файлах розслідувань головного екзорциста Ватикану – отця Ґабріеля Аморта (який за життя провів понад 100 тисяч сеансів екзорцизму).

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Отець Ґабріель займається справою про одержимість демоном маленького хлопчика і дізнається про багатовікову змову Ватикану, яку церква відчайдушно намагалася приховати.

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Дата публікації
Перегляди
645
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