Моторошна історія: в український прокат вийде трилер із Расселом Кроу

Рассел Кроу у ролі священника Ватикану розкриє страшну таємницю.
В український прокат 6 квітня вийде трилер режисера Джуліуса Ейвері "Екзорцист Ватикану".
Головну роль у фільмі виконав Рассел Кроу ("Гладіатор", "Ігри розуму", "Гарний рік").
У стрічці також зіграли Деніел Дзоватто ("Не дихай"), Алекс Ессо (серіал "Опівнічна меса"), Лорел Марсден ("Голодні ігри","Міс Марвел"), Франко Неро ("Джанго", "Міцний горішок 2", "Джон Уік 2").
Про фільм:
Це моторошна історія, заснована на реальних файлах розслідувань головного екзорциста Ватикану – отця Ґабріеля Аморта (який за життя провів понад 100 тисяч сеансів екзорцизму).
Отець Ґабріель займається справою про одержимість демоном маленького хлопчика і дізнається про багатовікову змову Ватикану, яку церква відчайдушно намагалася приховати.
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