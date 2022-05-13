"Мова має значення": Катерина Бужинська відмовилася виступати на концерті, де звучатиме російська

Натомість співачка організувала інший благодійний концерт, в якому співатимуть лише українською.

Катерина Бужинська мала взяти участь у благодійному концерті у Болгарії, щоб зібрати кошти на допомогу українським дітям, які постраждали від війни. Але, коли співачка дізналася, що на концерті деякі артисти будуть співати російською, вона відмовилась виступати на заході, де буде лунати мова окупантів.

В Instagram артистка опублікувала допис, у якому розповіла про цю ситуацію і свою позицію.

"Не говоріть зі мною російською, хлопці. Той, хто зґвалтував та вбив мою доньку, теж нею говорив", - сказала літня жіночка в Бучі. Про це свідчать волонтери, які їздили до неї з допомогою.

Ось чому мова має значення. Для когось це надто особиста травма, зброя, що вбила рідних і забрала найдорожче.

Я в Болгарії довгий час. І перше, що я зробила, я вивчила болгарську мову. Мені дуже хотілось більше розуміти народ, з яким я зараз живу і донести правду про те, що зараз відбувається в Україні. Я співаю українською, болгарською мовами.

І мене дивує, що за 30 років деякі болгари не розрізняють українців від росіян. В Болгарії цим "руснаци" називають усіх, хто з Пострадянських країн. І настав час покласти цьому край", - написала Катерина.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Зірка зазначила, що зараз у тренді говорити про Україну, але вона просить поважати нашу країну, а не просто піаритися на ній.

Бужинська попросила організаторів виправити ситуацію і прибрати з концертної програми російськомовні пісні. Але ні організатори, ні сам співак Васко Младенов, який виконує російські композиції, не відреагували. Тож Катерина та інші учасники - Тетяна Доканіна, Тетяна Гуцал, Оксана Терещенко, Світлана Мирвода, Ксанті і танцювальні колективи з України – відмовилися від участі у цьому концерті.

"В мене окреме питання до болгарського співака (Васко Младенов, - прим.ред)! Невже у Вас в репертуарі немає пісень болгарською, що ви співаєте російською? Невже Ви самі себе так сильно не поважаєте? Чи це така провокація? І до організатора - навіщо??? Невже у вас не викликає когнітивного дисонансу те, що ви робите благодійний концерт для допомоги дітям України, що постраждали від окупанта, мовою окупанта?" – запитує співачка.

До допису Бужинська додала світлину дітей та їхньої матері, яких скалічили російські військові.

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"Поясніть їм, чому ви співаєте мовою тих, хто їх скалічив", - написала зірка.

Артистка також зазначила важливість української мови у боротьбі за нашу свободу, територіальну цілісність і незалежність країни.

"Для України як унітарної держави надважлива ідентичність, яку формує українська мова. Тому Кремль розуміє її цінність.

Нам просто необхідно зробити те, що не вдавалося за 30 років незалежності – об'єднатися навколо своєї мови, своєї культури, своєї історії! Тільки тоді ц означатиме нашу повну незалежність.

Бо кожне толерування російського в Україні, завжди закінчувалося геноцидом українців.

Наша мова – це наша найпотужніша зброя у війні за незалежність та збереження нас як нації", - підсумувала Катерина.

Фото: Instagram Катерини Бужинської

Фото: Instagram Катерини Бужинської

Фото: Instagram Катерини Бужинської

Фото: Instagram Катерини Бужинської

До слова, 15 травня Бужинська організовує з українською делегацією свій благодійний концерт, на якому буде звучати лише українська мова.

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