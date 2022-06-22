Мовчати не збирається: Ембер Герд знайшла спосіб помститися Джонні Деппу

Ембер Герд більше нічого втрачати, адже все що могла, акторка вже втратила після того, як вплуталася в судовий позов з колишнім чоловіком Джонні Деппом.

36-річна Герд має намір написати книжку, причому досить відверту. Як повідомляє Daily Mail, зараз Герд якраз веде переговори про написання цієї книжки, щоб збільшити свій дохід після програшу в суді, адже колишньому чоловікові Ембер тепер має виплатити 15 мільйонів доларів компенсації.

Джонні Депп та Ембер Герд / Фото: Associated Press

Джерело, близьке до Герд, каже, що акторка практично банкрут і не має можливості виплатити таку суму. Очевидно, саме з цієї причини вона не знайшла способу краще, ніж ще раз розповісти свою історію стосунків з Деппом у книжці.

Особисто Джонні Герд має виплатити компенсацію у розмірі 8,3 мільйонів доларів, решта – судові витрати. Нагадаємо, нещодавно адвокати Джеппа, зокрема і адвокатесса Каміла Васкес, що стала зіркою, заявили, що актор може відмовитися від грошей, які йому повинна виплатити Герд, просто тому, що у неї немає таких коштів, а для нього питання грошей не першочергове. У суді Депп хотів відновити репутацію.

Камілла Васкес та Джонні Депп / Фото: Getty Images

Журнал OK! посилаючись на інсайдера, каже: "Ембер вважає, що її кар'єра в Голлівуді завершена. Вона вже веде переговори і схвильована цим. Наразі їй нічого втрачати, і вона хоче розповісти всю правду".

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За словами Дрора Байка, нью-йоркського адвоката з шлюборозлучних процесів та автора бестселерів, Герд має бути обережною з написанням книжки.

"Депп і його адвокати читатимуть і слухатимуть усе, що говорить Герд. Якщо вона перетне межу, що цілком імовірно, не може бути й мови про те, щоб подати ще один позов про дифамацію і знову повернутися до суду". Нагадаємо, Ембер та її адвокати думають над тим, щоб подати апеляцію.

Ембер Герд / Фото: Associated Press

Цього тижня Ембер Герд була помічена за покупками у дисконтній мережі TJ Maxx у Нью-Йорку. Сейлові магазини – тепер одне з небагатьох місць, доступних для Херд.

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