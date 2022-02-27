"Мої руки обіймають народ України": супермодель 90-х розповіла, що була в Україні та показала фото

"Мої руки обіймають народ України": супермодель 90-х розповіла, що була в Україні та показала фото

Вона стала однією з багатьох знаменитостей, які відреагували на агресію Росії.

Гелена Крістенсен – одна з найвідоміших моделей 90-х років. На піку своєї кар'єри вона працювала зі знаменитими дизайнерами та знімалася у музичних кліпах, але зараз на подіумах з'являється вкрай рідко, працює фотографкою та волонтеркою. Виявляється, 2017 року Гелена приїжджала до України.

"2017 року я була в Україні з @refugees (Агентство ООН у справах біженців — ред.), відвідуючи людей похилого віку, слухаючи їх несамовиті історії про попередню кризу, деякі з яких все ще залишилися без дому після багатьох років переміщення. Багато будинків у цьому районі лежали в руїнах і були вкриті слідами мінометних снарядів, але всі, кого я зустрічала, були такими чудовими і гостинними і міцно обіймали нас... Здавалося, вони сподівалися на мирне майбутнє... У мене розривається серце, коли я розумію, що вони знову проходять через це. Мої руки обіймають народ України та співробітників UNHCR ООН, які залишаються та доставляють @refugees", — написала модель.

Раніше до росіян зверталися українські артисти: Потап, Настя Каменських, Джамала, Олена Кравець та багато інших. Дмитро Монатик опублікував несамовитий вірш, який присвятив подіям у рідній Україні.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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