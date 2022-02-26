"Мою країну і людей бомблять": Мілла Йовович підтримала Україну

Американська акторка Мілла Йовович, яка народилася у Києві, на своїй сторінці в Instagram підтримала Україну та згадала розповіді батька про війну у Югославії.

"Я з розбитим серцем і ошелешена, намагаюсь опрацювати події цього тижня на моїй батьківщині, в Україні. Мою країну і людей бомблять. Друзі та родина ховаються. Моя кров і моє коріння походять і з Росії, і з України. Я розриваюся на дві частини, дивлячись, як розгортається це жахіття, країна руйнується, сім’ї переселяються, усе їхнє життя лежить у обгорілих уламках навколо них. Я пам’ятаю війну на батьківщині мого батька в колишній Югославії та історії, які моя родина розповідає про травми та терор, які вони пережили. Війна. Завжди війна. Лідери, які не можуть принести мир. Безкінечний гігант імперіалізму. І завжди народ платить кров'ю і сльозами", - написала зірка, однак коментарі до цієї публікації вимкнула.

Також Мілла прикріпила посилання у профілі на організації, які можуть допомогти українцям.

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