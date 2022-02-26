"Мою країну і людей бомблять": Мілла Йовович підтримала Україну

Американська акторка Мілла Йовович, яка народилася у Києві, на своїй сторінці в Instagram підтримала Україну та згадала розповіді батька про війну у Югославії.
"Я з розбитим серцем і ошелешена, намагаюсь опрацювати події цього тижня на моїй батьківщині, в Україні. Мою країну і людей бомблять. Друзі та родина ховаються. Моя кров і моє коріння походять і з Росії, і з України. Я розриваюся на дві частини, дивлячись, як розгортається це жахіття, країна руйнується, сім’ї переселяються, усе їхнє життя лежить у обгорілих уламках навколо них. Я пам’ятаю війну на батьківщині мого батька в колишній Югославії та історії, які моя родина розповідає про травми та терор, які вони пережили. Війна. Завжди війна. Лідери, які не можуть принести мир. Безкінечний гігант імперіалізму. І завжди народ платить кров'ю і сльозами", - написала зірка, однак коментарі до цієї публікації вимкнула.
Також Мілла прикріпила посилання у профілі на організації, які можуть допомогти українцям.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Після 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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