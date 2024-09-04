"Мою країну обстрілюють щодня": олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх звернулася до світової спільноти

22-річна спортсменка, яка завоювала "золото" у стрибках у висоту на Олімпійських іграх 2024 в Парижі, закликала світ підтримувати українців під час війни.

Ярослава Магучіх опублікувала в Instagram свої нові світлини, зроблені на стадіоні. Вона також звернулася до світової спільноти з закликом підтримувати нас, українців, у боротьбі з російськими окупантами.

Ярослава Магучіх / Instagram

"Хочу зосередитися винятково на фінальних подіях цього сезону, але не можу.

Мою країну обстрілюють щодня, і ті, хто повинен її захищати відповідно до глобального кодексу, нічого не роблять, щоб зупинити війну Росії проти України. За останні два дні трагедії у Львові та Полтаві забрали сотні життів, серед яких діти. Це терористичні акти країни-агресора, яка намагається захопити мою батьківщину. Це неприпустимо.

Тільки спільними зусиллями ми зможемо перемогти ворога. Світ, інші країни, ви повинні підтримати нас зброєю та захистом", – написала Ярослава.

Ярослава Магучіх / Instagram

Нагадаємо, Ярослава Магучіх продемонструвала стильний лук у білому топі та сірому штанному костюмі.

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