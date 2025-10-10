ТСН у соціальних мережах

Може скласти конкуренцію Девіду Бекхему: Памела Андерсон похизувалася врожаєм зі свого городу

Акторка, як і відомий спортсмен, захоплюється городництвом та садівництвом.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Associated Press

Ще під час пандемії, 2020 року, 58-річна американська акторка й модель Памела Андерсон переїхала до рідного дому своєї бабусі в невеликому містечку Лейдісміт, Канада, із власною ділянкою землі, на якій вона розбила екологічний город і вирощує овочі, зелень та квіти. У своєму Instagram вона показала фото свого осіннього врожаю.

Урожай з городу Памели Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Урожай з городу Памели Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Памела зібрала перець і різні сорти помідорів. Що готуватиме з них, акторка не розповіла. Напевно, щось зі своєї кулінарної книжки «Я люблю тебе: рецепти від серця», в якій зібрала улюблені рецепти переважно вегетаріанських страв.

Памела Андерсон уже може скласти конкуренцію Девіду Бекхему, який теж останнім часом захопився сільським господарством і садівництвом на своїй заміській ділянці в Котсуолдсі, Англія. Він доглядає за городом, садить різні овочі, розводить курей і навіть займається бджільництвом, а успіхами хвалиться в Мережі. Нещодавно він хизувався новим — осіннім — врожаєм. У нього виросли гарбузи, баклажани, помідори чері, різні види капусти та зелені, а також яблука і сливи.

Девід Бекхем на своєму городі

Девід Бекхем на своєму городі

Раніше, нагадаємо, Памела Андерсон запустила обмежену серію консервованих огірків під назвою Pamela’s Pickles.

Красиві образи Памели Андерсон (54 фото)

Памела Андерсон / © Associated Press

