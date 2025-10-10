Може скласти конкуренцію Девіду Бекхему: Памела Андерсон похизувалася врожаєм зі свого городу

Памела Андерсон / © Associated Press

Ще під час пандемії, 2020 року, 58-річна американська акторка й модель Памела Андерсон переїхала до рідного дому своєї бабусі в невеликому містечку Лейдісміт, Канада, із власною ділянкою землі, на якій вона розбила екологічний город і вирощує овочі, зелень та квіти. У своєму Instagram вона показала фото свого осіннього врожаю.

Урожай з городу Памели Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Памела зібрала перець і різні сорти помідорів. Що готуватиме з них, акторка не розповіла. Напевно, щось зі своєї кулінарної книжки «Я люблю тебе: рецепти від серця», в якій зібрала улюблені рецепти переважно вегетаріанських страв.

Памела Андерсон уже може скласти конкуренцію Девіду Бекхему, який теж останнім часом захопився сільським господарством і садівництвом на своїй заміській ділянці в Котсуолдсі, Англія. Він доглядає за городом, садить різні овочі, розводить курей і навіть займається бджільництвом, а успіхами хвалиться в Мережі. Нещодавно він хизувався новим — осіннім — врожаєм. У нього виросли гарбузи, баклажани, помідори чері, різні види капусти та зелені, а також яблука і сливи.

Девід Бекхем на своєму городі

Раніше, нагадаємо, Памела Андерсон запустила обмежену серію консервованих огірків під назвою Pamela’s Pickles.