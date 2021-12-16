Можливо, це саме ви: новий "Холостяк" зізнався, яку дівчину шукає

Можливо, це саме ви: новий "Холостяк" зізнався, яку дівчину шукає

Красунчик Алекс Топольський розповів, кого саме шукає на проєкті.

Новим Холостяком 12-го сезону став 32-річний українець Алекс Топольський, який мешкає в США. Там він має успішний бізнес, але в Америці чоловік не знайшов своєї другої половини. Тому красунчик приїхав на Батьківщину, щоб знайти дівчину своєї мрії.

Алекс Топольський / Instagram Холостяк СТБ

Алекс зізнався, яку саме дівчину шукає. Це опублікували на офіційній сторінці проєкту в Instagram.

"Я не прихильник стосунків, побудованих на взаємовигоді. Мені важливо, щоб у парі були спільні цінності та збігалися погляди на життя. Я шукаю ту дівчину, у стосунках з якою в нас будуть щирі емоції, тепло і справжнє кохання. І я переконаний, що зустріну її саме в Україні", - сказав Алекс.

У нашому матеріалі читайте, що відомо про нового Холостяка Олексія Топольського.

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