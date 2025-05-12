Вітторія Черетті

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26-річна італійська модель і кохана актора Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті — на честь Дня матері опублікувала у своєму Instagram кілька фото своєї мами Франчески.

Мама Вітторії Черетті / instagram.com/vittoria

На знімках жінка позувала під час сафарі, на борту яхти та біля величезного дерева. Як можна побачити, Вітторія дуже схожа на свою маму.

Мама Вітторії Черетті / instagram.com/vittoria

Мама Вітторії Черетті / instagram.com/vittoria

Зазначимо, Вітторія Черетті — успішна модель, яка дебютувала на подіумі в 14 років, часто знімається у фотосесіях для глянцю і рекламах відомих брендів, бере участь у благодійних ініціативах та екологічних проектах.

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Віторія Черетті / instagram.com/vittoria

Про її роман з відомим актором Леонардо Ді Капріо стало відомо наприкінці літа 2023 року, але ні вона, ні Леонардо не підтверджують чуток про їхній зв’язок.

Пара познайомилася через спільних друзів на Ібіці влітку 2023-го. В березні 2024-го з’явилися чутки про їхні заручини — Черетті була помічена з каблучкою на безіменному пальці. Однак ці чутки так і не були підтверджені. Проте якщо заручини таки відбулися, мати Вітторії може стати тещею легендарного актора.

Віторія Черетті / instagram.com/vittoria

До речі, модель раніше вже була одружена з діджеєм Маттео Міллері, проте вони розлучилися 2023 року.