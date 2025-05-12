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Можлива майбутня теща Леонардо Ді Капріо: дівчина актора — Вітторія Черетті — показала свою маму
Модель, виявляється, дуже схожа на свою маму.
26-річна італійська модель і кохана актора Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті — на честь Дня матері опублікувала у своєму Instagram кілька фото своєї мами Франчески.
На знімках жінка позувала під час сафарі, на борту яхти та біля величезного дерева. Як можна побачити, Вітторія дуже схожа на свою маму.
Зазначимо, Вітторія Черетті — успішна модель, яка дебютувала на подіумі в 14 років, часто знімається у фотосесіях для глянцю і рекламах відомих брендів, бере участь у благодійних ініціативах та екологічних проектах.
Про її роман з відомим актором Леонардо Ді Капріо стало відомо наприкінці літа 2023 року, але ні вона, ні Леонардо не підтверджують чуток про їхній зв’язок.
Пара познайомилася через спільних друзів на Ібіці влітку 2023-го. В березні 2024-го з’явилися чутки про їхні заручини — Черетті була помічена з каблучкою на безіменному пальці. Однак ці чутки так і не були підтверджені. Проте якщо заручини таки відбулися, мати Вітторії може стати тещею легендарного актора.
До речі, модель раніше вже була одружена з діджеєм Маттео Міллері, проте вони розлучилися 2023 року.