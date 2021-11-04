Мрія стане реальністю: Airbnb здає в оренду квартиру Керрі Бредшоу із "Секса і міста"

Квартиру можна буде винайняти на одну ніч.
Вже в грудні вийде продовження культового серіалу "Секс і місто", який отримає назву And Just Like That... ("І просто так...") від HBO. Напередодні прем'єри стрімінговий сервіс, Сара Джесіка Паркер та сервіс з оренди квартир Airbnb підготували для шанувальників шоу сюрприз – квартиру Керрі Бредшоу на Мангеттені.
Тепер фанати серіалу зможу орендувати на ніч житло кіногероїні, яке повністю відтворює те, що ми бачили на екранах. Гості квартири зможуть поринути в атмосферу серіалу, приміряти дизайнерське вбрання Керрі в її гардеробній, туфлі від бренду Сари Джессікаї Паркер (можливо навіть придбати), написати щось за її робочим столом та випити коктейль "Космополітен".
Точна вартість житла наразі невідома, а бронювання відкриється лише 8 листопада о 12:00 за північноамериканським часом. Квартиру зможуть орендувати дві особи на одну ніч із 12 на 13 листопада.
Але не варто думати, що творці серіалу впустять гостей до квартири, де знімався серіал. Пропоноване для оренди житло — відтворена квартира, яка також розташована на Мангеттені, але в іншому будинку.
У серіалі неодноразово ми чули адресу — 245 East 73rd Street, між Парк та Медісон Авеню, насправді ж будинок Керрі розташований за адресою 66 perry street, в районі West Village і там зараз знімають продовження серіалу. А ось точну адресу житла для оренди можна буде дізнатися після бронювання, але, судячи з усього, квартира розташована в сусідньому районі Челсі.
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