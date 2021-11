Мрія стане реальністю: Airbnb здає в оренду квартиру Керрі Бредшоу із "Секса і міста"

Квартиру можна буде винайняти на одну ніч.

Вже в грудні вийде продовження культового серіалу "Секс і місто", який отримає назву And Just Like That... ("І просто так...") від HBO. Напередодні прем'єри стрімінговий сервіс, Сара Джесіка Паркер та сервіс з оренди квартир Airbnb підготували для шанувальників шоу сюрприз – квартиру Керрі Бредшоу на Мангеттені.

Квартира Керрі Бредшоу для Airbnb / Інстаграм Сари Джесіки Паркер

Тепер фанати серіалу зможу орендувати на ніч житло кіногероїні, яке повністю відтворює те, що ми бачили на екранах. Гості квартири зможуть поринути в атмосферу серіалу, приміряти дизайнерське вбрання Керрі в її гардеробній, туфлі від бренду Сари Джессікаї Паркер (можливо навіть придбати), написати щось за її робочим столом та випити коктейль "Космополітен".

Квартира Керрі Бредшоу для Airbnb / Інстаграм Сари Джесіки Паркер

Квартира Керрі Бредшоу для Airbnb / Інстаграм Сари Джесіки Паркер

Точна вартість житла наразі невідома, а бронювання відкриється лише 8 листопада о 12:00 за північноамериканським часом. Квартиру зможуть орендувати дві особи на одну ніч із 12 на 13 листопада.

Квартира Керрі Бредшоу для Airbnb / Інстаграм Сари Джесіки Паркер

Але не варто думати, що творці серіалу впустять гостей до квартири, де знімався серіал. Пропоноване для оренди житло — відтворена квартира, яка також розташована на Мангеттені, але в іншому будинку.

Квартира Керрі Бредшоу для Airbnb / Інстаграм Сари Джесіки Паркер

У серіалі неодноразово ми чули адресу — 245 East 73rd Street, між Парк та Медісон Авеню, насправді ж будинок Керрі розташований за адресою 66 perry street, в районі West Village і там зараз знімають продовження серіалу. А ось точну адресу житла для оренди можна буде дізнатися після бронювання, але, судячи з усього, квартира розташована в сусідньому районі Челсі.

Читайте також:

Знімання серіалу And Just Like That... (47 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання