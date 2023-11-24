Музична арттерапія: MONATIK виступить із благодійним концертом у Києві

Ідейний креатор "ART Терапії" MONATIK виступить із благодійним концертом 2 грудня в Osocor Residence.

Під час концерту відбудеться аукціон, отримані кошти з якого відправлять на потреби 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

MONATIK/Пресслужба

Нагадаємо, цьогоріч у травні MONATIK вже давав благодійний концерт у вищезгаданому закладі. На ньому зібрали 428 тисяч гривень, на які купили 4 дрони DJI Mavic 3 на потреби бійців 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців ЗСУ.

MONATIK/Пресслужба

MONATIK/Пресслужба

Одне з завдань туру для MONATIK – це музична арттерапія. Артист із командою музикантів тішить слухачів новими композиціями, які вже стали хітами, а також співає "відремонтовані" легендарні пісні, які обожнюють його прихильники.

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