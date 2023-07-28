Музична магія просто неба: JAMALA виступить із концертом у Києві

Частину з прибутку від концерту відправлять нашим захисникам.

JAMALA виступить 20 серпня із концертом у Києві. Захід відбудеться просто неба в артпросторі UYAVA, що облаштований у Саду Бажань. Частина коштів із продажу квитків піде на допомогу ЗСУ.

Артистка виконає улюблені пісні шанувальників: "Очима", "1944", "Крила", "Заплуталась" та інші.

Музика JAMALA поєднує у собі соул, джаз, поп та електроніку.

JAMALA/Emil Nalbantov

Нагадаємо, Павло Зібров презентував нову композицію – "Крізь кордони", в якій оспівує почуття кохання на відстані.

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