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Музична магія просто неба: JAMALA виступить із концертом у Києві

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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38
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Музична магія просто неба: JAMALA виступить із концертом у Києві

JAMALA/FEDORAK

Частину з прибутку від концерту відправлять нашим захисникам.

JAMALA виступить 20 серпня із концертом у Києві. Захід відбудеться просто неба в артпросторі UYAVA, що облаштований у Саду Бажань. Частина коштів із продажу квитків піде на допомогу ЗСУ.

Артистка виконає улюблені пісні шанувальників:  "Очима", "1944", "Крила", "Заплуталась" та інші.

Музика JAMALA поєднує у собі соул, джаз, поп та електроніку.

JAMALA/Emil Nalbantov / ©
JAMALA/Emil Nalbantov

Нагадаємо, Павло Зібров презентував нову композицію – "Крізь кордони", в якій оспівує почуття кохання на відстані.

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Дата публікації
Перегляди
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