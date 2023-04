Музика серця: Ніно Катамадзе з благодійними концертами виступить у Києві

У Києві 28 і 29 квітня о 19:00 з благодійними концертами виступить одна з найкращих сучасних співачок з Грузії - Ніно Катамадзе.

Відома своїм унікальним голосом і віртуозними імпровізаціями. Її неповторний стиль - це майстерне поєднання джазу, фолку та року. Вона співає виключно грузинською, єдина пісня, яку вона виконує нерідною мовою є українська "Чорнобривці".

Ніно Катамадзе/Пресслужба

До концертної програми увійшли улюблені хіти - "Olei", "Once In The Street", "Beauty", "Will Come As A Snow", "Suliko" - і нові пісні, які раніше не виконувалися.

Ніно Катамадзе виступає проти війни в Україні з 2014 року. Створений з початку війни у Тбілісі її благодійний фонд опікується біженцями з України. Тільки за минулий рік вона виступила з чотирма благодійними концертами у Києві, Львові та Рівному. І ось знову їде до Києва, щоб підтримати українців.

"Я проживаю Україну у своїй країні щодня. Вже більше року, як я відкрила свій благодійний фонд тут у Грузії, щоб пом'якшувати біль українцям, що вимушено покинули свою країну, яка відчайдушно продовжує боротися за справжні цінності – свободу вибору, свободу слова, свободу майбутнього, яке свідомо обрала. Але у добрих справ немає надлишку. Допоки триває війна, ми мусимо бути разом і робити навіть більше можливого, аби наблизити перемогу.

Ніно Катамадзе/Пресслужба

Українці мені завжди були близькі по духу, та їх сміливість і стійкість під час цієї страшної війни продовжують мене приголомшувати. Тож я користуюсь кожною нагодою, аби приїхати до України і підтримати тих, хто бореться за майбутнє світу, майбутнє нашої землі, за нашу нову чесну й щиру історію. Кожен солдат, що воює в Україні, кожна матір, що молиться за свого сина, чоловіка, брата, кожен батько, що захищає свою сім’ю, свій дім і свою землю – це справжні герої. Всім героям СЛАВА! І СЛАВА Україні!" - сказала Ніно Катамадзе.

Ніно Катамадзе/Пресслужба

Кожен концерт грузинської співачки не схожий на іншій і наповнений її унікальними харизмою і талантом. Особлива родзинка виступів Ніно - це її особисте і щире спілкування з аудиторією. У Києві артистка виступить у супроводі гурту "Insight", Папуни Шарікадзе і Георгі Хондзі Берішвілі.

Ці концерти продовжують серію благодійних подій від "Квартал-Концерту" у КВЦ "Парковий". Частина прибутку від кожного концерту буде направлена на допомогу ЗСУ та ВПО.

У разі повітряної тривоги усі глядачі та артисти разом чекатимуть її закінчення в укритті КВЦ "Парковий", обладнаному всім необхідним, після чого концерт буде продовжено. Якщо повітряна тривога триватиме до початку заходу – концерт розпочнеться пізніше, через 40 хвилин після закінчення тривоги.