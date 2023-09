MUZVAR AWARDS: Джамала, MONATIK, Настя Каменських, Анна Трінчер та інші зірки на музичній премії

Цього тижня у столичному МЦКМ (Жовтневий палац) відбулася друга церемонія нагородження незалежної музичної премії для молодих і знаних представників української музичної індустрії MUZVAR AWARDS.

Свято музики відвідало багато зірок. На хіднику з'явилися Jamala, NK, KAZKA, Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян, Соломія Вітвіцька, Ілона Гвоздьова, EL Кравчук, Женя Кот і Наталія Татарінцева, Камалія, Анна Трінчер, Євген Філатов, гурт СКАЙ, POSITIFF, NAZVA, Віталій Гордієнко (Загін Кіноманів), Циферблат, 7TEEN’S, Володимир Остапчук та багато інших.

Jamala

SWOIIA і NK

Ілона Гвоздьова

KAZKA

EL Кравчук

Соломія Вітвіцька

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко

Анна Трінчер

Женя Кот і Наталія Татарінцева

Камалія

Євген Філатов

POSITIFF і команда

Гурт СКАЙ

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська

А MÉLOVIN викликав справжній фурор своєю появою на премії. Він постав у класичному костюмі, краватці і з величезною маскою свині на голові. У руках співак тримав плакат із написом "Дайте гроші на ЗСУ, бо не вистачає на віллу". Так артист висміяв можновладців, які розкрадають державні кошти під час війни.

Під час церемонії нагородження була повітряна тривога і через це захід досяг рекордного таймінгу для українських премій і тривала п'ять годин.

Окрім представників музичної індустрії, на подію запросили й наших захисників і захисниць, які боронять Україну від ворога.

Вечір розпочався із виступу MONATIK, який феєрично виконав попурі з переспівів. Потім на сцені з'явилися ведучі церемонії Тімур Мірошниченко та Оля Цибульська, а також Володимир Бірюков і Маша Данілова.

MONATIK

Тімур Мірошниченко та Оля Цибульська

Переможцями премії, які отримали статуетки і позолочену брошку авторства Володимира Цісарика, стали:

New Breath | Найкращі нові імена поп-музики - YAKTAK

New Wave | Найкращі нові імена рок-музики - ХЕЙТСПІЧ

New Connect | Найкращі нові імена альтернативної музики - ЦИФЕРБЛАТ

New View | Найкращі нові імена естради - SKYLERR

Soundproducer | Найкращий саунд – Євген Філатов | ONUKA - PEREMOHA

Songwriter | Найкращий автор - Іван Клименко | MamaRika & KOLA – Люди

VideoCreator | Найкращий автор відеоконтенту - Інді Хаіт | DOROFEEVA – вотсап

Public Service | Музичний діджитал-спадок - Альбом “QIRIM” | Jamala

Not cheap hype | Музична журналістика - Макс Нагорняк | Проєкт Bezodnya Music

Make some noise | Найрезонансніші події загальнонаціонального рівня (на території України) - Мультфільм "Мавка. Лісова пісня" | Film.ua

DreamTeam | Найкраща менеджмент-колаборація - pomitni

Come together | Найкраща творча співпраця - SHUMEI x ZLATA OGNEVICH – Буревіями

Re-singing | Найкращий переспів українською - QUEST PISTOLS – Ти Неймовірна

FanPlace | Найактивніший фан-клуб - Måneskin Україна та Schmalgauzen

SKYLERR, Андрій Кравченко і Павло Зібров

Переможці у чотирьох головних номінаціях премії (New Breath | Найкращі нові імена поп-музики, New Wave | Найкращі нові імена рок-музики, New Connect | Найкращі нові імена альтернативної музики, New View | Найкращі нові імена естради) отримали по 100 тисяч гривень. Ці гранти вони можуть використати лише на реалізацію творчих ініціатив.

Спеціальні призи від ТРЦ GULLIVER (ротація релізу на фасадних екранах центру) отримали MAYOROVA, Schmalgauzen, Після Дощу та Spiv Brativ.

Також спеціальну нагороду за внесок у музичну індустрію отримала Jamala, яка з часу повномасштабного вторгнення зібрала на світових благодійних виступах близько 100 млн доларів на потреби України.

Jamala

Спеціальними посмертними нагородами були відзначені запорізькі вуличні музикантки Світлана Сємєйкіна та Христина Спіцина, яких 9 серпня 2023 року вбила російська ракета. Нагороди отримували рідні загиблих – батько Світлани і брат Христини. В особі цих музиканток організатори премії вшанували пам’ять усіх представників креативної індустрії, які загинули за час російсько-української війни.

Церемонія нагородження стала однією з найемоційніших частин премії. За статуеткою у номінації Public Service | Музичний діджитал-спадок Jamala вийшла разом із творцями альбому QIRIM та не стримала сліз під час переможної промови.

Статуетку в категорії Come together | Найкраща творча співпраця за SHUMEI та ZLATA OGNEVICH забрала одна з авторок пісні "Буревіями" – Ребека Мікхаелі. Вона подякувала за нагороду та акапельно заспівала шматочок переможної композиції.

Цього вечора тішили глядачів своїми виступами: Jamala, Alyosha & Влад Дарвін, KAZKA, PROBASS & HARDI, Анна Трінчер, DEMCHUK, POSITIFF, гурт СКАЙ, Марта Липчей, Schmalgauzen, Tember Blanche, NAZVA, KRUTЬ.

Alyosha & Влад Дарвін

PROBASS & HARDI

DEMCHUK

Виступила також і співведуча премії Оля Цибульська. А NK разом із співачкою SWOIIA презентували свою дуетну композицію.

Оля Цибульська

SWOIIA та NK

На премії відбувся один із найрекордніших спільних виступів представників нової музичної індустрії. Разом на сцену вийшли 19 артистів, які виконали свої різножанрові хіти, демонструючи всю палітру молодого покоління української сцени.

У виступі взяли участь Сергій Лазановський | RIDNYI, Після дощу, ENLEO, Molodi, SKYLERR, POLINA DASHKOVA, Нікіта Кісельов, Love, Mary, Mayorova, Ostrovskyi, Zelenooka, Lesan, Varash, Dima Prokopov, Sowa, Spiv Brativ, MASHA DANILOVA, Milena Way і 7TEEN’S. Наприкінці номеру всі артисти разом заспівали уривок синглу YARMAK "Моя країна".

Молоді артисти

ENLEO

MASHA DANILOVA

Laud

Олексій Донцов, співзасновник Музвар

Юліан Новак, співзасновник Музвар

Марина Клим і Саня Димов

Діана Глостер

Darisha та YULA

AVIATOR

Світлана Тарабарова і

ADAM

Слава Дьомін

Natella Kirs

Іван Клименко

Антоніна Хижняк

Андрій Черепущак (Галицька Діва)

DJ Nana

Shadu

Нікіта Добринін

