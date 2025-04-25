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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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671
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1 хв

Мила дівчинка: 15-річна донька Меттью Макконагі з’явилася на публіці в сукні з жакарду

Актор Меттью Макконагі — справжній щасливчик, адже у нього приголомшлива велика родина — дружина Каміла Алвес, два сини, а також красуня-донька, яку звати Віда.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Меттью Макконагі та його дочка Віда

Меттью Макконагі та його донька Віда / © Getty Images

Віда Алвес Макконагі народилася в неділю, 3 січня 2010 року, о 12:13. На момент її народження старшій дитині пари було 18 місяців.

«Vida по-португальськи означає „життя“, і це те, що Бог дав нам сьогодні вранці», — написав тоді актор у своєму блозі, повідомляє People.

Меттью Макконагі з дружиною і дітьми / © Getty Images

Меттью Макконагі з дружиною і дітьми / © Getty Images

Наразі Віді вже 15 років і вона все частіше з’являється з батьками на публічних заходах. 24 квітня дівчина відвідала галавечір Mack, Jack & McConaughey 2025, який проводився в місті Остін, у якому вона мешкає зі своїми батьками.

На юній красуні, яка дуже схожа на свою знамениту маму, була біла сукня-бюстьє з асиметричним подолом, а пошита вона була з жакардової тканини з квітковим візерунком. Образ Віда доповнила прикрасою-ланцюжком на сукні та золотими туфлями-човниками.

Меттью Макконагі та його донька Віда / © Getty Images

Меттью Макконагі та його донька Віда / © Getty Images

Каміла ж одягла на галавечір розкішну асиметричну сукню від бренду Carolina Herrera, яка була представлена брендом у колекції прет-а-порте весна-літо 2025. Сукня була також прикрашена величезними квітами.

Меттью Макконагі та Каміла Алвес / © Getty Images

Меттью Макконагі та Каміла Алвес / © Getty Images

Камила Алвес и Мэттью Макконахи_2 / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи и Камила Алвес_2 / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи_1 / © Getty Images

© Getty Images

Камила Алвес и Мэттью Макконахи_2 / © Getty Images

© Getty Images

Камила Алвес и Мэттью Макконахи_2 / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи и Камила Альвес_2 / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи и Камилла Альвес / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи и Камилла Альвес / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью МакКонахи и Камилла Альвес_4 / © Reuters

© Reuters

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