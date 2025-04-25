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- Шоу-бізнес
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Мила дівчинка: 15-річна донька Меттью Макконагі з’явилася на публіці в сукні з жакарду
Актор Меттью Макконагі — справжній щасливчик, адже у нього приголомшлива велика родина — дружина Каміла Алвес, два сини, а також красуня-донька, яку звати Віда.
Віда Алвес Макконагі народилася в неділю, 3 січня 2010 року, о 12:13. На момент її народження старшій дитині пари було 18 місяців.
«Vida по-португальськи означає „життя“, і це те, що Бог дав нам сьогодні вранці», — написав тоді актор у своєму блозі, повідомляє People.
Наразі Віді вже 15 років і вона все частіше з’являється з батьками на публічних заходах. 24 квітня дівчина відвідала галавечір Mack, Jack & McConaughey 2025, який проводився в місті Остін, у якому вона мешкає зі своїми батьками.
На юній красуні, яка дуже схожа на свою знамениту маму, була біла сукня-бюстьє з асиметричним подолом, а пошита вона була з жакардової тканини з квітковим візерунком. Образ Віда доповнила прикрасою-ланцюжком на сукні та золотими туфлями-човниками.
Каміла ж одягла на галавечір розкішну асиметричну сукню від бренду Carolina Herrera, яка була представлена брендом у колекції прет-а-порте весна-літо 2025. Сукня була також прикрашена величезними квітами.