Мила дівчинка: 15-річна донька Меттью Макконагі з’явилася на публіці в сукні з жакарду

Меттью Макконагі та його донька Віда / © Getty Images

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Віда Алвес Макконагі народилася в неділю, 3 січня 2010 року, о 12:13. На момент її народження старшій дитині пари було 18 місяців.

«Vida по-португальськи означає „життя“, і це те, що Бог дав нам сьогодні вранці», — написав тоді актор у своєму блозі, повідомляє People.

Меттью Макконагі з дружиною і дітьми / © Getty Images

Наразі Віді вже 15 років і вона все частіше з’являється з батьками на публічних заходах. 24 квітня дівчина відвідала галавечір Mack, Jack & McConaughey 2025, який проводився в місті Остін, у якому вона мешкає зі своїми батьками.

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На юній красуні, яка дуже схожа на свою знамениту маму, була біла сукня-бюстьє з асиметричним подолом, а пошита вона була з жакардової тканини з квітковим візерунком. Образ Віда доповнила прикрасою-ланцюжком на сукні та золотими туфлями-човниками.

Меттью Макконагі та його донька Віда / © Getty Images

Каміла ж одягла на галавечір розкішну асиметричну сукню від бренду Carolina Herrera, яка була представлена брендом у колекції прет-а-порте весна-літо 2025. Сукня була також прикрашена величезними квітами.

Меттью Макконагі та Каміла Алвес / © Getty Images

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