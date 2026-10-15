На атракціоні в Діснейленді: Шарліз Терон показала рідкісні фото з доньками

Шарліз Терон / © Instagram Шарліз Терон

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Голлівудська акторка Шарліз Терон поділилася рідкісними сімейними знімками. 51-річна зірка опублікувала в Instagram фотографії з трансгендерною донькою Джексон та донькою Огаст, зроблені під час прогулянки по Діснейленду в Каліфорнії.

На знімках акторка зазнімкована разом із дівчатками на атракціонах парку. На одному з кадрів усі троє сидять на американських гірках Incredicoaster із серйозними виразами облич, незважаючи на те, що атракціон відомий своїми крутими спусками та швидкістю.

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Шарліз Терон із доньками (зліва) / © Instagram Шарліз Терон

Для сімейної прогулянки Терон обрала невимушений повсякденний образ: чорну майку, широкі джинси та чорні сонцезахисні окуляри. Головним аксесуаром стала біла кепка з вушками Міккі Мауса, яка додала образу грайливості.

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Шарліз Терон / © Instagram Шарліз Терон

Шарліз Терон / © Instagram Шарліз Терон

Шарліз Терон у Діснейленді / © Instagram Шарліз Терон

Шарліз Терон у Діснейленді / © Instagram Шарліз Терон

Шарліз рідко публікує фотографії своїх дітей, тому нові знімки привернули увагу шанувальників. Акторка виховує двох названих доньок: Джексон, яку усиновила 2012 року, та Огаст, яка з’явилася в її родині 2015-го. Терон неодноразово заявляла, що материнство посідає найважливіше місце в її житті.

Попри насичений робочий графік зірка намагається проводити час із дітьми та ділитися з ними звичайними сімейними радощами — від спільних прогулянок до поїздок у парки розваг.

Шарліз Терон із доньками / © Instagram Шарліз Терон

Нагадаємо, раніше Шарліз Терон у чорній мінісукні та туфлях-мюлях відвідала вечірку.

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