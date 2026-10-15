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На атракціоні в Діснейленді: Шарліз Терон показала рідкісні фото з доньками
Зірка опублікувала в Мережі серію знімків із сімейного відпочинку.
Голлівудська акторка Шарліз Терон поділилася рідкісними сімейними знімками. 51-річна зірка опублікувала в Instagram фотографії з трансгендерною донькою Джексон та донькою Огаст, зроблені під час прогулянки по Діснейленду в Каліфорнії.
На знімках акторка зазнімкована разом із дівчатками на атракціонах парку. На одному з кадрів усі троє сидять на американських гірках Incredicoaster із серйозними виразами облич, незважаючи на те, що атракціон відомий своїми крутими спусками та швидкістю.
Для сімейної прогулянки Терон обрала невимушений повсякденний образ: чорну майку, широкі джинси та чорні сонцезахисні окуляри. Головним аксесуаром стала біла кепка з вушками Міккі Мауса, яка додала образу грайливості.
Шарліз рідко публікує фотографії своїх дітей, тому нові знімки привернули увагу шанувальників. Акторка виховує двох названих доньок: Джексон, яку усиновила 2012 року, та Огаст, яка з’явилася в її родині 2015-го. Терон неодноразово заявляла, що материнство посідає найважливіше місце в її житті.
Попри насичений робочий графік зірка намагається проводити час із дітьми та ділитися з ними звичайними сімейними радощами — від спільних прогулянок до поїздок у парки розваг.
Нагадаємо, раніше Шарліз Терон у чорній мінісукні та туфлях-мюлях відвідала вечірку.