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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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226
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1 хв

На атракціоні в Діснейленді: Шарліз Терон показала рідкісні фото з доньками

Зірка опублікувала в Мережі серію знімків із сімейного відпочинку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Шарліз Терон

Шарліз Терон / © Instagram Шарліз Терон

Голлівудська акторка Шарліз Терон поділилася рідкісними сімейними знімками. 51-річна зірка опублікувала в Instagram фотографії з трансгендерною донькою Джексон та донькою Огаст, зроблені під час прогулянки по Діснейленду в Каліфорнії.

На знімках акторка зазнімкована разом із дівчатками на атракціонах парку. На одному з кадрів усі троє сидять на американських гірках Incredicoaster із серйозними виразами облич, незважаючи на те, що атракціон відомий своїми крутими спусками та швидкістю.

Шарліз Терон із доньками (зліва) / © Instagram Шарліз Терон

Шарліз Терон із доньками (зліва) / © Instagram Шарліз Терон

Для сімейної прогулянки Терон обрала невимушений повсякденний образ: чорну майку, широкі джинси та чорні сонцезахисні окуляри. Головним аксесуаром стала біла кепка з вушками Міккі Мауса, яка додала образу грайливості.

Шарліз Терон / © Instagram Шарліз Терон

Шарліз Терон / © Instagram Шарліз Терон

Шарліз Терон / © Instagram Шарліз Терон

Шарліз Терон / © Instagram Шарліз Терон

Шарліз Терон у Діснейленді / © Instagram Шарліз Терон

Шарліз Терон у Діснейленді / © Instagram Шарліз Терон

Шарліз Терон у Діснейленді / © Instagram Шарліз Терон

Шарліз Терон у Діснейленді / © Instagram Шарліз Терон

Шарліз рідко публікує фотографії своїх дітей, тому нові знімки привернули увагу шанувальників. Акторка виховує двох названих доньок: Джексон, яку усиновила 2012 року, та Огаст, яка з’явилася в її родині 2015-го. Терон неодноразово заявляла, що материнство посідає найважливіше місце в її житті.

Попри насичений робочий графік зірка намагається проводити час із дітьми та ділитися з ними звичайними сімейними радощами — від спільних прогулянок до поїздок у парки розваг.

Шарліз Терон із доньками / © Instagram Шарліз Терон

Шарліз Терон із доньками / © Instagram Шарліз Терон

Нагадаємо, раніше Шарліз Терон у чорній мінісукні та туфлях-мюлях відвідала вечірку.

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