На аукціоні продадуть ще одну сумку Джейн Біркін і отримати за неї хочуть приголомшливу суму грошей

Birkin Le Birkin Voyageur / © Associated Press

Модний дім Hermès подарував Джейн Біркін — французькій співачці та акторці — п’ять моделей сумок, які носили її прізвище. Самою першою була чорна сумка — прототип — оскільки саме вона допомогла бренду створити цю культову модель. Її Джейн продала 1994 року на аукціоні для збору коштів для французької благодійної організації, що бореться зі СНІДом. Вчинок зірки спонукав бренд Hermès подарувати артистці нову сумку Birkin, схожу на прототип. Продаж своїх сумок Birkin для допомоги благодійним організаціям, що були їй близькі, став для Джейн Біркін традицією — але щоразу після такого її вчинку Hermès замінював сумку новою. Протягом життя Hermès подарував Джейн Біркін загалом чотири сумки Birkin після продажу прототипу.

Тепер одна з цих чотирьох сумок Birkin з’явиться на аукціоні. Ця річ є культовою спадщиною сумок Джейн Біркін.

Джейн Біркін та її сумка Le Birkin Voyageur («Мандрівниця») / © Associated Press

Сумка називається Le Birkin Voyageur («Мандрівниця») і була повсякденною сумкою артистки від 2003 до 2007 року, і за цей час вона стала продовженням її особистості — зношеною, улюбленою та наповненою буденними, але дорогими її серцю речами. На продаж сумку виставлять на аукціоні Sotheby’s 5 грудня.

Джейн Біркін вирізнялася тим, що активно користувалась своїми сумками і це була важлива складова її образу. Саме тому рідкісний екземпляр, який виставили на аукціоні, помітно зношений роками особистого використання.

Birkin Le Birkin Voyageur / © Associated Press

Сумка була продана з аукціону лише один раз — 2007 року, щоб підтримати Асоціацію захисту прав людини, — і з того часу зберігалася в приватній колекції.

Birkin Le Birkin Voyageur / © Associated Press

Перед продажем 2007 року акторка вирішила продемонструвати свою любов до Birkin у вигляді поетичних рукописних нотаток срібним чорнилом та зворушливих малюнків на внутрішніх кишенях сумки. Найзворушливішою деталлю є рукописна нотатка самої Джейн: «Mon Birkin bag qui m’a accompagné dans le monde entier» («Моя сумка Birkin, моя супутниця, що подорожувала зі мною по всьому світу»), яка й надихнула на прізвисько сумки — Le Birkin Voyageur («Мандрівниця»).

Продаж відбужеться після того, як у в липні оригінальну сумку Hermès Birkin Джейн Біркін — унікальний і культовий прототип — було продано на аукціоні за приголомшливі 8,6 мільйона євро (що близько 10,1 мільйонів долларів) на аукціоні Sotheby’s у Парижі. Таким чином річ стала найдорожчою сумкою, будь-коли проданою на аукціоні.

Перша сумка Hermès Birkin, яку продали у липні 2025 року / © Associated Press

За цю ж сумку аукціонний дім планує отримати приблизно 240 000 — 440 000 тисяч долларів.