На березі Індійського океану: струнка Алессандра Амбросіо позувала в бікіні

42-річна бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Алессандра Амбросіо — нещодавно була в Камбоджі, де оглядала визначні пам'ятки країни і засмагала біля басейну. Новим пунктом призначення азіатської відпустки зірки став Таїланд, зокрема, острів Пхукет.

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Модель опублікувала перші знімки із відпочинку на березі Індійського океану. Вона позувала на пляжі у блакитному бікіні. Від сонця Але захищалася білою легкою сорочкою та окулярами.

"Рай знайдено", — написала бразилійка під фото.

Алессандра Амбросіо в Таїланді / Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Нагадаємо, раніше в Таїланді відпочивала супермодель і теж екс"ангел" Victoria's Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі.

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