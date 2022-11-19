На червоній доріжці: Діана Крюгер підкреслила стрункі ноги асиметричною сукнею з бісером

Діана Крюгер відвідала сьомий день міжнародного кінофестивалю у Марракеші.

Для червоної доріжки вона обрала ефектний образ. На зірці була асиметрична чорна сукня від бренду Ashi Studio з відкритими плечами, яка мала оксамитовий верх і мініспідницю, розшиту бісером. Ззаду висіли до підлоги дві білі смужки. Довжина міні чудово підкреслила стрункі ноги зірки.

Діана Крюгер / Фото: Getty Images

Лук Крюгер доповнила чорними замшевими туфлями, прикрашеними стразами на смужках. Волосся акторка злегка накрутила і зробила макіяж із акцентом на червоній помаді. Розкішна довга моносережка завершила образ Діани.

А в другий день Міжнародного кінофестивалю в Марокко Крюгер з'явилася в екстравагантній сукні під горло і з розрізом ззаду від бренду Givenchy, яка була розшита паєтками з бісером і мала задумані дірки, під якими була чорна тканина.

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