На червону доріжку не вийшла: Бред Пітт знову з'явився з дівчиною, але є нюанс

Обранка актора вирішила особливо не з'являтися перед камерами.

Голлівудський красень Бред Пітт з'явився на прем'єрі фільму "Самотні вовки", в якому зіграв з Джорджем Клуні. Захід відбувся у Лос-Анджелесі.

Бред Пітт і Джордж Клуні / Фото: Associated Press

Актор позував на заході зі своїм другом та колегою, але на прем'єру прибув з дівчиною. Обранку актора звуть Інес де Рамон, і вона дизайнерка ювелірних прикрас класу люкс.

Інес одягла бежеву сукню з відкритими плечима та безліччю складок по всій довжині, які надавали вбранню оригінальності. Доповнила вона його бежевими туфлями на підборах та клатчем від Bottega Veneta. Жінка з'явилася з Піттом, але на червону доріжку з ним не вийшла.

Бред Пітт та Інес де Рамон / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що колишній чоловік Анджеліни Джолі — 60-річний актор Бред Пітт — закрутив роман з Інес 2022 року. Вони досить часто разом подорожують та з'являються на заходах, але особливо не афішують стосунки.

Читайте також: