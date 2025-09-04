ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
282
Час на прочитання
1 хв

На червону доріжку з рожевим педикюром: Джейсон Момоа затьмарив усіх на Венеційському кінофестивалі

Актор підібрав колір лаку для нігтів до відтінку костюма.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джейсон Момоа

Джейсон Момоа / © Associated Press

Зірка серіалу «Гра престолів» — актор Джейсон Момоа — відвідав 82-й Венеційський кінофестиваль. Він прийшов на прем’єру фільму «У Дантових руках», у якому зіграв одну з головних ролей.

На червоній доріжці Джейсон зачарував публіку і забрав собі всю увагу, оскільки вийшов у рожевому костюмі, який носив у поєднанні з білою сорочкою і рожевою хустинкою в горошок, що красувалася в його нагрудній кишені.

Джейсон Момоа / © Associated Press

Джейсон Момоа / © Associated Press

Однак ще одним незвичним вибором стали його рожеві Birkenstock, а також педикюр рожевого кольору.

Однак щодо кольорів Момоа абсолютно не переймається. Актор просто любить носити вбрання яскравих відтінків, які його тішать.

«Рожевий — просто гарний колір, — сказав він в інтерв’ю InStyle, — і я досить упевнений у своїй мужності. Мені, чесно кажучи, все одно, що думають інші».

Джейсон Момоа / © Associated Press

Джейсон Момоа / © Associated Press

Також на захід він прийшов зі своїм сином Накоа-Вулфум, матір’ю якого є Ліза Боне. Також у актора є дочка Лола, але вона не з’явилася у Венеції.

Джейсон Момоа із сином / © Associated Press

Джейсон Момоа із сином / © Associated Press

Раніше Момоа відвідав із дітьми світову прем’єру серіалу Chief of War. Захід відбувся на Гаваях.

Більше фотографій зірок на заході ви можете побачити в нашій галереї нижче.

Амаль і Джордж Клуні_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кейт Бланшетт_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ив Хьюсон Ів Гюсон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Тильда Суинтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Лени Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум_1 / © Associated Press

© Associated Press

Барбара Палвин_1 / © Getty Images

© Getty Images

Наомі Воттс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джулія Робертс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хлоя Севиньи Глоя Севіньї_3 / © Associated Press

© Associated Press

Альба Рорвахер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Грета Гервиг_5 / © Associated Press

© Associated Press

Шейлин Вудли Шейлін Вудлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер_4 / © Associated Press

© Associated Press

Ізабелі Фонтана_3 / © Associated Press

© Associated Press

Адам Сэндлер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алисия Сильверстоун / © Getty Images

© Getty Images

Джорджина Родригес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Леони Ханне_3 / © Associated Press

© Associated Press

Моника Барбаро_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Джексон / © Getty Images

© Getty Images

Эмили Блант_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аманда Сейфрид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Мадалина Диана Генеа / © Associated Press

© Associated Press

Ева Герцигова_1 / © Associated Press

© Associated Press

Ребекка Фергюсон _3 / © Associated Press

© Associated Press

Ирис Миттенар / © Getty Images

© Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
282
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie