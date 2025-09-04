На червону доріжку з рожевим педикюром: Джейсон Момоа затьмарив усіх на Венеційському кінофестивалі

Джейсон Момоа / © Associated Press

Зірка серіалу «Гра престолів» — актор Джейсон Момоа — відвідав 82-й Венеційський кінофестиваль. Він прийшов на прем’єру фільму «У Дантових руках», у якому зіграв одну з головних ролей.

На червоній доріжці Джейсон зачарував публіку і забрав собі всю увагу, оскільки вийшов у рожевому костюмі, який носив у поєднанні з білою сорочкою і рожевою хустинкою в горошок, що красувалася в його нагрудній кишені.

Джейсон Момоа / © Associated Press

Однак ще одним незвичним вибором стали його рожеві Birkenstock, а також педикюр рожевого кольору.

Однак щодо кольорів Момоа абсолютно не переймається. Актор просто любить носити вбрання яскравих відтінків, які його тішать.

«Рожевий — просто гарний колір, — сказав він в інтерв’ю InStyle, — і я досить упевнений у своїй мужності. Мені, чесно кажучи, все одно, що думають інші».

Джейсон Момоа / © Associated Press

Також на захід він прийшов зі своїм сином Накоа-Вулфум, матір’ю якого є Ліза Боне. Також у актора є дочка Лола, але вона не з’явилася у Венеції.

Джейсон Момоа із сином / © Associated Press

Раніше Момоа відвідав із дітьми світову прем’єру серіалу Chief of War. Захід відбувся на Гаваях.

Більше фотографій зірок на заході ви можете побачити в нашій галереї нижче.