На честь 10-річчя: Кейт та Вільям показали новий знімок старшого сина — принца Джорджа

Принц і принцеса Уельські вирішили продовжити традицію і знову привітали сина красивою фотографією.
У суботу, 22 липня, старшій дитині Кейт Міддлтон та принца Вільяма — принцу Джорджу — виповнюється 10 років. На честь свята родина поділилася новим знімком хлопчика, таким чином вони продовжили щорічну традицію — показувати фото своїх дітей у день народження.
Згідно з заявою пари, фотографію усміхненого принца Джорджа було зроблено у Віндзорі раніше цього місяця фотографкою Міллі Пілкінгтон, яка раніше вже фотографувала Уельських.
На фото Джордж, усміхнений сидить на сходах у картатій сорочці з підгорнутими рукавами, темно-зелених штанях і коричневих туфлях.
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