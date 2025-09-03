На честь свого 29-річчя: Зендея показала, який вигляд мала в дитинстві

Зендея / © Getty Images

1 вересня популярній акторці, зірці серіалу «Ейфорія» і фільму «Дюна» — Зендеї - виповнилося 29 років. На честь свята вона вирішила поділитися архівним дитячим фото.

Зірка зазнімкована під час катання на каруселі. Їй приблизно 5-6 років. Дівчинка одягнена в рожевий лонгслів і джинси. Вона з усмішкою дивиться в камеру.

«Просто прийшла сюди сказати, як я вдячна за ще один рік життя і всім вам, хто зробив його таким прекрасним. Величезне дякую за всю вашу любов і теплі побажання… (офіційний останній рік моїх двадцяти, буквально)», — написала Зендея під фото.

Зазначимо, до акторської кар’єри Зендея працювала дитячою моделлю і з’являлася в рекламах відомих брендів. Її великий прорив трапився 2010 року, коли вона в 14 років отримала роль у серіалі на Disney Channel. А 2019 року знялася в серіалі «Ейфорія», за роль у якому її нагородили двома преміями «Еммі» і премією «Золотий глобус». Участь у фільмі «Дюна» закріпила її успіх, і популярність Зендеї зросла ще більше.

Зендея / © Associated Press

Раніше, нагадаємо, Зендея відвідала Бал Інституту костюма Met Gala 2025 у Метрополітен-музеї в Нью-Йорку. Акторка з’явилася в стильному білосніжному ансамблі від Louis Vuitton. Над створенням костюму-трійки зірки працював креативний директор чоловічої лінійки бренду — Фаррелл Вільямс.