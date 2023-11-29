На честь їхнього 19-річчя: Джулія Робертс показала рідкісне фото своїх дітей-близнюків

56-річна американська акторка та володарка премії "Оскар" – Джулія Робертс – рідко показує своїх дітей у Instagram, але на честь їхнього дня народження зробила виняток – 28 листопада їм виповнилося 19 років.

Акторка опублікувала чорно-білий знімок із сином Фіннеасом Волтером та дочкою Хезел Патрішею. Джулія сидить на підлозі і тримає дітей, які пильно дивляться в камеру, на руках. "19. Немає слів, щоб описати радість, веселощі, дикий шум нашого життя разом", — підписала фото зірка "Красуні".

Нагадаємо, раніше Джулія Робертс відвідала показ Gucci у Мілані. На акторці був сірий костюм, що складався з класичного жакета та широких шортів вище колін, які імітували мініспідницю.

Джулія Робертс / Фото: Associated Press

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