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На честь їхнього 19-річчя: Джулія Робертс показала рідкісне фото своїх дітей-близнюків

Автор
Юлія Кудринська
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На честь їхнього 19-річчя: Джулія Робертс показала рідкісне фото своїх дітей-близнюків

Джулія Робертс показала рідкісне фото своїх дітей-близнюків / Фото: Associated Press

Актриса поділилася знімком із сімейного архіву.

56-річна американська акторка та володарка премії "Оскар" – Джулія Робертс – рідко показує своїх дітей у Instagram, але на честь їхнього дня народження зробила виняток – 28 листопада їм виповнилося 19 років.

Акторка опублікувала чорно-білий знімок із сином Фіннеасом Волтером та дочкою Хезел Патрішею. Джулія сидить на підлозі і тримає дітей, які пильно дивляться в камеру, на руках. "19. Немає слів, щоб описати радість, веселощі, дикий шум нашого життя разом", — підписала фото зірка "Красуні".

Нагадаємо, раніше Джулія Робертс відвідала показ Gucci у Мілані. На акторці був сірий костюм, що складався з класичного жакета та широких шортів вище колін, які імітували мініспідницю.

Джулія Робертс / © Associated Press
Джулія Робертс / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
934
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