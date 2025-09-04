ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
224
1 хв

На честь її 24-річчя: супермодель Сінді Кроуфорд показала дитяче фото доньки Каї

3 вересня донька відомої модель 90-х святкувала день народження.

Юлія Кудринська
Сінді Кроуфорд із донькою

Сінді Кроуфорд із донькою / © Associated Press

59-річна американська зірка і одна з супермоделей 90-х — Сінді Кроуфорд — опублікувала в Instagram архівне фото з донькою на честь її дня народження. Кає на фото приблизно два роки, вона пильно дивиться в камеру, а її мама дивиться на неї.

Сінді Кроуфорд із донькою / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд із донькою / © Instagram Сінді Кроуфорд

«Моєму малятку сьогодні 24! Куди летить час? З днем народження, Кая. Обожнюю спостерігати, як ти йдеш по життю і прокладаєш свій шлях! Пишаюся тобою!» — написала під фото Сінді.

І додала ще одне фото, яке вже зроблене нещодавно.

Сінді Кроуфорд із донькою / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд із донькою / © Instagram Сінді Кроуфорд

Зазначимо, Сінді Кроуфорд разом із чоловіком Ренді Гербером виховують двох дітей — 25-річного Преслі та 24-річну Кайю, які пішли по стопах мами та стали також моделями. Донька супермоделі вперше дебютувала в модельному бізнесі, коли їй було 10 років — вона з’явилася в рекламній кампанії Young Versace. А її професійний дебют на подіумі відбувся на Тижні моди в Нью-Йорку на показі Calvin Klein. Після цього вона швидко стала однією з найзатребуваніших моделей.

А зараз Кайя перебуває на 82-му Венеційському кінофестивалі, куди вона прибула разом із новим бойфрендом - актором Льюїсом Пуллманом. Пару помітили, коли вони, тримаючись за руки, йшли сходами готелю Excelsior.

Кайя Гербер із бойфрендом / © Getty Images

Кайя Гербер із бойфрендом / © Getty Images

224
