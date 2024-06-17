На чорному кабріолеті і в обіймах незнайомки: Роман Скорпіон презентував романтичний кліп на пісню про кохання

Український артист випустив трек про щиру любов, від якої співає душа.
Роман Скорпіон презентував нову ліричну пісню "А в моїм серці музика грає" і кліп на неї.
Ця композиція про справжнє кохання, від якого виростають крила. За словами артиста, він хотів наголосити на головному: потрібно вміти слухати себе і своє серце, адже саме воно є ключем до нашого щастя.
Роман зізнався, що це не перша версія треку.
"Спочатку вона звучала інакше. Та одного ранку я прокинувся і в моїй голові лунала абсолютно інша мелодія, яка була ідеальним втілення того, що я хотів передати у цій пісні. Так вона і з’явилася", – розповів співак.
У романтичній відеороботі Скорпіон з'являється на чорному кабріолеті і в обіймах красивої незнайомки у ніжній сукні з оголеними плечами, що заінтригувало його шанувальників.
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