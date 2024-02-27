На дієтах не сидить: модель plus-size Ешлі Грем показала, що їсть на вечерю

Дівчина зараз перебуває в Італії.

36-річна американська модель plus-size – Ешлі Грем – зараз перебуває у Мілані, де проходить Тиждень моди. Після показів вона сходила на вечерю до популярного ресторану і показала, що їла.

Фото: Instagram Ешлі Грем

Як виявилось, модель не дотримується дієти і не змогла не скуштувати традиційних італійських страв. Вона з'їла піцу "Маргариту" та десерт тірамісу.

Фото: Instagram Ешлі Грем

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Одягнена Ешлі була в напівпрозору чорну сукню і босоніжки на високих підборах.

Фото: Instagram Ешлі Грем

Фото: Instagram Ешлі Грем

Також Грем встигла зробити фото з іншою відомою топмоделлю – Наомі Кемпбелл.

Фото: Instagram Ешлі Грем

Нагадаємо, раніше модель plus-size Ешлі Грем блиснула пишними формами. Вона відвідала захід, присвячений бізнесу та проведений організацією Fifteen Percent Pledge.

Ешлі Грем / Фото: Instagram Ешлі Грем

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