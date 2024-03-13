На дієті не сидить: топмодель Бар Рафаелі показала свою калорійну вечерю

Виявляється, модель любить смачно та ситно повечеряти.
38-річна ізраїльська топмодель Бар Рафаелі стала частіше з'являтися у промокампаніях брендів та фотосетах. Адже останнім часом вона весь час приділяла вихованню трьох дітей – двох дочок та сина. Але, судячи з її публікацій у фотоблогу, вона повернулася до фешн-бізнесу і продовжує свою модельну кар'єру.
Для цього вона також займається поліпшенням своєї фізичної форми, яка і так у неї, як для багатодітної мами, просто чудова.
Але, як виявилося, на строгій дієті Бар не сидить. У своєму фотоблогу вона показала, що їсть на вечерю — піцу з великою кількістю сиру, а також морозиво з фісташками. Однак, як бачимо, такі калорійні продукти ніяк не впливають на підтягнуту фігуру моделі.
Нагадаємо, ще одна модель – Ешлі Грем – теж не сидить на дієтах, а також любить на вечерю з'їсти піцу чи бургер та запити їжу кока-колою.
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