На доріжку в ліфчику: Сінді Бруна продемонструвала пікантний лук

27-річна французька модель продемонструвала досить екстравагантний аутфіт на публіці.
Сінді Бруна відвідала благодійну вечерю Фонду Dom Perignon & Born This Way, присвяченому Всесвітньому дню доброти, у Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку.
На захід манекенниця приїхала в досить пікантному образі: бюстгальтері з розсипом каменів та шкіряних широких штанах із низькою талією. Лук Сінді доповнила замшевими гостроносими туфлями від Christian Louboutin, прикрашених розсипом червоних страз.
Пікантний аутфіт моделі доповнював світлий манікюр, годинник на зап'ясті, об'ємна зачіска з кучерями та вечірній макіяж.
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