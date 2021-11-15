На доріжку в ліфчику: Сінді Бруна продемонструвала пікантний лук

На доріжку в ліфчику: Сінді Бруна продемонструвала пікантний лук

27-річна французька модель продемонструвала досить екстравагантний аутфіт на публіці.

Сінді Бруна відвідала благодійну вечерю Фонду Dom Perignon & Born This Way, присвяченому Всесвітньому дню доброти, у Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку.

На захід манекенниця приїхала в досить пікантному образі: бюстгальтері з розсипом каменів та шкіряних широких штанах із низькою талією. Лук Сінді доповнила замшевими гостроносими туфлями від Christian Louboutin, прикрашених розсипом червоних страз.

Сінді Бруна / Getty Images

Пікантний аутфіт моделі доповнював світлий манікюр, годинник на зап'ясті, об'ємна зачіска з кучерями та вечірній макіяж.

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