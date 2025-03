На довгоочікуваній прем'єрі: Педро Паскаль та Белла Рамзі на червоній доріжці серіалу "Останні з нас"

21-річна акторка Белла Рамзі та 49-річний Педро Паскаль вийшли разом на публіку в Лос-Анджелесі. Разом вони відвідали довгоочікувану прем'єру другого сезону серіалу "Останні з нас" (The Last of Us), який зняли на основі популярної однойменної комп'ютерної гри.

Одягнулися актори в парне вбрання, адже воно було підібране в одній кольоровій гамі. Педро вибрав лук від Модного дому Saint Laurent, який включав шкіряні штани-чоботи та стильний піджак. Також відомий актор носив синій светр із високою горловиною та окуляри.

Педро Паскаль / Фото: Associated Press

Белла ж одягла костюм з піджаком і штанами, також на ній була біла сорочка та червона краватка. Волосся акторка зібрала у високий пучок, а від макіяжу відмовилася.

Белла Рамзі / Фото: Associated Press

Хоча ансамбль Белли міг здатися трохи простим, але коли вона обернулася, то продемонструвала, що задня частина піджака була прикрашена сердечками, ангелами та птахом, а також словами популярної пісні Enjoy Yourself (It's Later Than You Think).

Белла Рамзі / Фото: Associated Press

Белла Рамзі / Фото: Associated Press

Читайте також: