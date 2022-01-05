На другому побаченні: Каньє Веста помітили у Нью-Йорку з новою дівчиною

Пара не приховує своїх стосунків, але поки що про серйозний роман не йдеться.

Американський репер і колишній чоловік діви реаліті Кім Кардашян справжній майстер змусити світ говорити про себе, адже після гучного розлучення, Каньє Вест вже встиг позустрітися з супермоделлю Іриною Шейк, вплутатися у кілька скандалів і навіть змінити ім'я. Тепер репер у стосунках з новою красунею — акторкою італо-американського походження Джулією Фокс.

Покищо між парою нічого серйозного немає, але вже кілька разів їх бачили разом на побаченнях у різних ресторанах. Вчора їх помітили у Нью-Йорку, вони сходили на бродвейське шоу "Рабська п'єса", а потім поїли у ресторані Carbone.

Джулія одягла для побачення чорно-біло-синє пальто, чорні шкіряні рукавички та чоботи на високих підборах. Каньє, як завжди, вибрав повсякденний образ і одягнув свій светр з капюшоном і чорний бомбер, які поєднав із чорними джинсами з білими плямами та гумовими чоботами.

Каньє Вест та Джулія Фокс / Getty Images

Для пари це вже друге побачення, кілька днів тому їх помітили за вечерею в Маямі.

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