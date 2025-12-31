"На душі дуже болісно": переможниця "Холостяк-14" Надін Головчук показалася зі сльозами на очах

Надін Головчук

Переможниця реалітішоу «Холостяк-14» — фотомодель Надін Головчук — вийшла в Instagram Stories і занепокоїла своїх підписників.

А справа в тому, що на відео дівчина з’явилася зі сльозами на очах. Надін нічого не говорила, але лише коротко написала: «А я далі радію дрібницям, хоч і на душі дуже болісно».

Одна із фоловерок у коментарі запитала у неї: «Ви не з Тарасом?», але Надін поки що нічого не відповіла. Шанувальники дівчини підозрюють, що такий стан Надії, ймовірно, пов’язаний із Тарасом Цимбалюком.

А про подальшу долю стосунків Надін Головчук і Тараса Цимбалюка ми дізнаємось вже цієї п’ятниці, 2 січня, на постшоу «Холостяк. Життя після проєкту».

