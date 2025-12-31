ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
1597
Час на прочитання
1 хв

"На душі дуже болісно": переможниця "Холостяк-14" Надін Головчук показалася зі сльозами на очах

Обраниця Тараса Цимблюка занепокоїла фоловерів.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Надін Головчук

Надін Головчук

Переможниця реалітішоу «Холостяк-14» — фотомодель Надін Головчук — вийшла в Instagram Stories і занепокоїла своїх підписників.

А справа в тому, що на відео дівчина з’явилася зі сльозами на очах. Надін нічого не говорила, але лише коротко написала: «А я далі радію дрібницям, хоч і на душі дуже болісно».

Надін Головчук

Надін Головчук

Надін Головчук

Надін Головчук

Одна із фоловерок у коментарі запитала у неї: «Ви не з Тарасом?», але Надін поки що нічого не відповіла. Шанувальники дівчини підозрюють, що такий стан Надії, ймовірно, пов’язаний із Тарасом Цимбалюком.

Надін Головчук

Надін Головчук

А про подальшу долю стосунків Надін Головчук і Тараса Цимбалюка ми дізнаємось вже цієї п’ятниці, 2 січня, на постшоу «Холостяк. Життя після проєкту».

Нагадаємо, Надін Головчук у білизні похизувалася стрункою фігурою.

Дата публікації
Кількість переглядів
1597
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie