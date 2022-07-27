На дуже високих підборах та з сумкою Hermès: стильна Дженніфер Лопес на вулицях Парижа

Канікули Дженніфер Лопес у Франції продовжуються і сьогодні суперзірку знову заскочили біля п'ятизіркового готелю у центрі Парижа.

Зірка та двоє її дітей Емма і Макс прямували досліджувати місто. Дженніфер одягла досить лаконічний образ, у якому поєднала джинси-кльош та білу бавовняну блузу, під яку зробила білий манікюр.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Також у цьому луку були білі туфлі на дуже високих підборах від Gucci, незвичайна плетена сумка Hermès з колекції 2011 року та коричневий пояс із пряжкою Valentino. Волосся Лопес зібрала в пучок і додала ще кілька акцентів — оригінальні великі сережки-кільця та сонцезахисні окуляри.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

За цей тиждень це вже третій образ Лопес у джинсах. Також вона з'являлася у стильних джинсах-палаццо та у джинсах блакитного кольору з низьким посадженням, які нагадували модні на початку двотисячні моделі.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Джей Ло та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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