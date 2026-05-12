На фанзустрічі фільму "Мандалорець і Ґроґу": Педро Паскаль у футболці з глибоким вирізом, Сігурні Вівер — у шкіряному вбранні
Актори активно займаються промокампанією нового фільму франшизи «Зоряні війни».
У Лондоні відбулася зустріч з фанатами науково-фантастичного фільму «Мандалорець і Ґроґу», на якій були виконавці головних ролей — Педро Паскаль і Сігурні Вівер.
51-річний Паскаль з’явився на заході у синьому костюмі Chanel, футболці кольору вершкового масла з глибоким V-подібним вирізом і сірому джемпері з таким самим глибоким вирізом. Аутфіт Педро доповнив чорними шкіряними туфлями, золотисто-синім намистом Jessica McCormack і оптичними окулярами у чорній оправі. У нього також була зачіска з кучерями.
76-річна Сігурні постала в образі total black від Balmain. На ній був шкіряний жакет з коміром-стійкою і без гудзиків, топ і широкі шкіряні штани. Талію зірка підкреслила чорним ремінцем. Взута Вівер була у чорні гостроносі туфлі.
Вона зробила зачіску з обʼємом, укладену назад, макіяж із рожевою помадою і прикрасила вуха діамантовими сережками.
Паскаль і Вівер позували на івенті також із виконавчою продюсеркою стрічки Кетлін Кеннеді і режисером Джоном Фавро, який тримав на руках Ґроґу.
Про фільм:
Жорстока Імперія пала, проте її воєначальники все ще розкидані по галактиці. Молода Нова Республіка намагається захистити все те, за що боролося Повстання, тому звертається по допомогу до легендарного мандалорського мисливця за головами Діна Джаріна (Педро Паскаль) та його юного учня Ґроґу. Разом вони вирушають у свою найризикованішу місію, що приведе їх до нових союзників, небезпечних ворогів і випробувань, що змінять їхні долі.
В український прокат фільм «Мандалорець і Ґроґу» вийде 21 травня.