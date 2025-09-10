ТСН у соціальних мережах

На яхті і з білявкою у стильному образі: Оля Цибульська і Віктор Павлік заспівали разом у новому кліпі

Артисти потішили своїх шанувальників дуетною відеороботою.

Аліна Онопа
Оля Цибульська і Віктор Павлік

Оля Цибульська і Віктор Павлік

Оля Цибульська і Віктор Павлік презентували дуетний кліп на пісню 2000-х «Грішна і земна». Цьому хіту Віктора вже 20 років та артисти об’єдналися, щоб вдихнути у нього нове життя.

У відеороботі, режисером якої став Володимир Шурубура, також знялася дружина артиста — Катерина Реп’яхова.

Оля Цибульська, Віктор Павлік і Катерина Реп’яхова

Оля Цибульська, Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова

Кліп вийшов яскравим і з приємним літнім вайбом. Його знімали на яхті, пляжі та пірсі з мальовничим виглядом у Києві.

У центрі сюжету — чоловік, перед яким постав нелегкий вибір між різними шляхами і почуттями. Ця тема — знайома багатьом.

Оля Цибульська, Віктор Павлік і Катерина Реп’яхова

Оля Цибульська, Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова

За словами Олі Цибульської, це історія, яка дає можливість кожному побачити в ній щось своє. Ця композиція не лише про кохання, а й про чесність перед собою.

