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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
462
Час на прочитання
1 хв

На яхті у Хорватії: Бібі Рекса блиснула пишними формами на відпочинку

Співачка полетіла у відпустку до Європи та показала звідти фото у купальнику.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Бібі Рекса

Бібі Рекса / © Instagram Бібі Рекси

35-річна американська співачка та композиторка албанського походження Бібі Рекса вирушила у відпустку, яку вона вирішила провести у Хорватії, на березі Адріатичного моря. У своєму Instagram вона показала, як відбувається її відпочинок.

Бібі позувала на яхті у темно-синьому суцільному купальнику, який ефектно підкреслив її пишні форми. На її голові була маска для підводного плавання.

Бібі Рекса / © Instagram Бібі Рекси

Бібі Рекса / © Instagram Бібі Рекси

Бібі Рекса / © Instagram Бібі Рекси

Бібі Рекса / © Instagram Бібі Рекси

Бібі Рекса / © Instagram Бібі Рекси

Бібі Рекса / © Instagram Бібі Рекси

Бібі Рекса / © Instagram Бібі Рекси

Бібі Рекса / © Instagram Бібі Рекси

«Люблю Хорватію», — написала співачка під серією знімків.

Також вона продемонструвала образ у темно-синій сукні з білою окантовкою та в чорних сонцезахисних окулярах.

Бібі Рекса / © Instagram Бібі Рекси

Бібі Рекса / © Instagram Бібі Рекси

Цікаво, що Бібі розпочала свою кар’єру як авторка пісень для інших артистів, і найвідоміший її хіт — The Monster для Емінема та Ріанни.

Раніше, нагадаємо, Бібі Рекса здивувала вибором вбрання для заходу. Вона відвідала захід Audacy «Leading Ladies», присвячений Міжнародному жіночому дню, на який прийшла в яскравому жовтому штанному костюмі від бренду Marcell Von Berlin, вартість якого зараз становить 226 євро.

Бібі Рекса / © Getty Images

Бібі Рекса / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
462
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