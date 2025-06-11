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- Шоу-бізнес
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На яхті у Хорватії: Бібі Рекса блиснула пишними формами на відпочинку
Співачка полетіла у відпустку до Європи та показала звідти фото у купальнику.
35-річна американська співачка та композиторка албанського походження Бібі Рекса вирушила у відпустку, яку вона вирішила провести у Хорватії, на березі Адріатичного моря. У своєму Instagram вона показала, як відбувається її відпочинок.
Бібі позувала на яхті у темно-синьому суцільному купальнику, який ефектно підкреслив її пишні форми. На її голові була маска для підводного плавання.
«Люблю Хорватію», — написала співачка під серією знімків.
Також вона продемонструвала образ у темно-синій сукні з білою окантовкою та в чорних сонцезахисних окулярах.
Цікаво, що Бібі розпочала свою кар’єру як авторка пісень для інших артистів, і найвідоміший її хіт — The Monster для Емінема та Ріанни.
Раніше, нагадаємо, Бібі Рекса здивувала вибором вбрання для заходу. Вона відвідала захід Audacy «Leading Ladies», присвячений Міжнародному жіночому дню, на який прийшла в яскравому жовтому штанному костюмі від бренду Marcell Von Berlin, вартість якого зараз становить 226 євро.