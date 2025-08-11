ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
454
Час на прочитання
1 хв

На яхті в Середземному морі: Вікторія Бекхем показала, як проводить відпустку із сім’єю

Сімейство Бекхемів подорожує вздовж узбережжя Середземного моря на яхті, роблячи зупинки в ресторанах і насолоджуючись літньою відпусткою.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Девід та Вікторія Бекхеми

Девід і Вікторія Бекхеми / © Instagram Вікторії Бекхем

Вікторія Бекхем опублікувала кілька фотографій з відпочинку у Франції, показавши, як сім’я проводить час.

Вікторія Бекхем із сином Крузом / © Instagram Вікторії Бекхем

Вікторія Бекхем із сином Крузом / © Instagram Вікторії Бекхем

Подружжя Бекхемів у компанії трьох із чотирьох дітей — Ромео, Круза та молодшої Гарпер Севен — чудово проводить час. Відсутній у цій відпустці лише їхній старший син Бруклін, що знову розпалює чутки про сімейну напруженість.

Девід і Вікторія Бекхеми / © Instagram Вікторії Бекхем

Девід і Вікторія Бекхеми / © Instagram Вікторії Бекхем

Бекхеми грають у футбол на яхті / © Instagram Вікторії Бекхем

Бекхеми грають у футбол на яхті / © Instagram Вікторії Бекхем

Ромео Бекхем із батьком Девідом / © Instagram Вікторії Бекхем

Ромео Бекхем із батьком Девідом / © Instagram Вікторії Бекхем

Ромео Бекхем із батьком Девідом / © Instagram Вікторії Бекхем

Ромео Бекхем із батьком Девідом / © Instagram Вікторії Бекхем

Девід із синами влаштовують імпровізовані футбольні матчі на яхті у відкритому морі, а Вікторія та її дочка 14-річна Гарпер ніжаться на сонці та демонструють стильні вбрання з літнього гардеробу.

Вікторія Бекхем ніжиться на яхті / © Instagram Вікторії Бекхем

Вікторія Бекхем ніжиться на яхті / © Instagram Вікторії Бекхем

Гарпер Севен з батьком Девідом / © Instagram Вікторії Бекхем

Гарпер Севен з батьком Девідом / © Instagram Вікторії Бекхем

Тим часом нещодавно стало відомо, що Бруклін та його дружина Нікола Пельтц відновили свої весільні обітниці через три роки після їхнього пишного весілля.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Getty Images

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie