На яхті в Середземному морі: Вікторія Бекхем показала, як проводить відпустку із сім’єю

Девід і Вікторія Бекхеми / © Instagram Вікторії Бекхем

Вікторія Бекхем опублікувала кілька фотографій з відпочинку у Франції, показавши, як сім’я проводить час.

Вікторія Бекхем із сином Крузом / © Instagram Вікторії Бекхем

Подружжя Бекхемів у компанії трьох із чотирьох дітей — Ромео, Круза та молодшої Гарпер Севен — чудово проводить час. Відсутній у цій відпустці лише їхній старший син Бруклін, що знову розпалює чутки про сімейну напруженість.

Девід і Вікторія Бекхеми / © Instagram Вікторії Бекхем

Бекхеми грають у футбол на яхті / © Instagram Вікторії Бекхем

Ромео Бекхем із батьком Девідом / © Instagram Вікторії Бекхем

Девід із синами влаштовують імпровізовані футбольні матчі на яхті у відкритому морі, а Вікторія та її дочка 14-річна Гарпер ніжаться на сонці та демонструють стильні вбрання з літнього гардеробу.

Вікторія Бекхем ніжиться на яхті / © Instagram Вікторії Бекхем

Гарпер Севен з батьком Девідом / © Instagram Вікторії Бекхем

Тим часом нещодавно стало відомо, що Бруклін та його дружина Нікола Пельтц відновили свої весільні обітниці через три роки після їхнього пишного весілля.