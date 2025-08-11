- Дата публікації
На яхті в Середземному морі: Вікторія Бекхем показала, як проводить відпустку із сім’єю
Сімейство Бекхемів подорожує вздовж узбережжя Середземного моря на яхті, роблячи зупинки в ресторанах і насолоджуючись літньою відпусткою.
Вікторія Бекхем опублікувала кілька фотографій з відпочинку у Франції, показавши, як сім’я проводить час.
Подружжя Бекхемів у компанії трьох із чотирьох дітей — Ромео, Круза та молодшої Гарпер Севен — чудово проводить час. Відсутній у цій відпустці лише їхній старший син Бруклін, що знову розпалює чутки про сімейну напруженість.
Девід із синами влаштовують імпровізовані футбольні матчі на яхті у відкритому морі, а Вікторія та її дочка 14-річна Гарпер ніжаться на сонці та демонструють стильні вбрання з літнього гардеробу.
Тим часом нещодавно стало відомо, що Бруклін та його дружина Нікола Пельтц відновили свої весільні обітниці через три роки після їхнього пишного весілля.