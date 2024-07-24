На івенті у Сен-Тропе: бразильська модель продемонструвала образ у сукні з пікантним декольте

Сінді Мелло мала стрункий і спокусливий вигляд на заході у Франції.
Бразильська модель Сінді Мелло відвідала благодійний захід – літній галаконцерт Gala One у Сен-Тропе. Вона привернула до себе увагу привабливим аутфітом.
Перед фотокамерами Сінді постала у чорній сукні від бренду Christopher Esber із пікантним декольте, вирізом на животі і драпуванням на стегнах.
Мелло зробила гладкий пучок із проділом посередині, макіяж із чорними стрілками, шию прикрасила намистом, а на пальці красувалася діамантова каблучка. У руці вона тримала чорний клатч-футляр.
Нагадаємо, на заході побувала скандинавська модель Фріда Аасен, яка також обрала для своєї появи чорну сукню. На ній було вінтажне вбрання із кутюрної колекції бренду Alexandre Vauthier сезону весна-літо 2013.
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