На катері у Венеції: топмодель Ізабель Гулар у мінісукні блиснула стрункими ногами

Дівчина прилетіла до Італії, де відбувається Венеційський кінофестиваль.

39-річна бразильська топмодель та колишній "ангел" Victoria's Secret – Ізабель Гулар – зараз перебуває у Венеції, куди прилетіла, щоб вийти на червону доріжку Венеційського кінофестивалю.

Між своїми світськими виходами та переглядом конкурсних фільмів модель встигла покататися на катері венеційськими каналами та влаштувала просто на борту імпровізовану фотосесію.

(гортайте фото праворуч)

Ізабель позувала в чорній мінісукні з пишною спідницею, яку доповнила чорними сонцезахисними окулярами та золотими прикрасами.

Фото: Instagram Ізабель Гулар

Вбрання ефектно підкреслило стрункі ноги бразилійки.

Нагадаємо, раніше елегантна Ізабель Гулар вийшла на червону доріжку перед прем'єрою фільму "Бітлджюс Бітлджюс", режисером якого є Тім Бертон. Вона одягла чорну сукню-бюстьє зі стразами від бренду Ermanno Scervino.

Ізабель Гулар / Фото: Associated Press

Читайте також:

Образи топмоделі Ізабель Гулар (12 фото)