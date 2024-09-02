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На катері у Венеції: топмодель Ізабель Гулар у мінісукні блиснула стрункими ногами

На катері у Венеції: топмодель Ізабель Гулар у мінісукні блиснула стрункими ногами

Фото: Instagram Ізабель Гулар

Дівчина прилетіла до Італії, де відбувається Венеційський кінофестиваль.

39-річна бразильська топмодель та колишній "ангел" Victoria's Secret – Ізабель Гулар – зараз перебуває у Венеції, куди прилетіла, щоб вийти на червону доріжку Венеційського кінофестивалю.

Між своїми світськими виходами та переглядом конкурсних фільмів модель встигла покататися на катері венеційськими каналами та влаштувала просто на борту імпровізовану фотосесію.

(гортайте фото праворуч)

Ізабель позувала в чорній мінісукні з пишною спідницею, яку доповнила чорними сонцезахисними окулярами та золотими прикрасами.

© Instagram Ізабель Гулар
Фото: Instagram Ізабель Гулар

Вбрання ефектно підкреслило стрункі ноги бразилійки.

Нагадаємо, раніше елегантна Ізабель Гулар вийшла на червону доріжку перед прем'єрою фільму "Бітлджюс Бітлджюс", режисером якого є Тім Бертон. Вона одягла чорну сукню-бюстьє зі стразами від бренду Ermanno Scervino.

Ізабель Гулар / © Associated Press
Ізабель Гулар / Фото: Associated Press

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