На кого схожі близнята Анджеліни Джолі та Бреда Пітта: розглядаємо фото зіркових дітей

Близнятам вже 16 років і вони стали зовсім не схожі між собою.

У голлівудської зірки Анджеліни Джолі та її колишнього чоловіка Бреда Пітта шість дітей — трьох вони усиновили і ще трьох Анджеліна народила сама. Проте вагітна вона була лише двічі, адже двоє її молодших дітей – близнята. Свою вагітність акторка підтвердила на Каннському кінофестивалі 2008 року — вона вийшла на червону доріжку з великим животом, оскільки була на той час на останніх місяцях вагітності.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт / Фото: Associated Press

З чоловіком вони вирішили залишитися у Франції, де народилися їхні діти в приморській лікарні в Ніцці 12 липня. Дітей назвали Нокс Леон та Вів'єн Маршелін.

Хлопчика назвали на честь двох пращурів-близнят, а Вів'єн Маршелін була названа на честь матері Джолі. Перші фотографії Нокса та Вів'єн були продані журналам People та Hello! за 14 мільйонів доларів, ставши таким чином найдорожчими фотографіями знаменитостей. Всі отримані кошти були пожертвувані парою в Jolie-Pitt Foundation.

Анджеліна Джолі, Нокс Леон та Вів'єн Маршелін у 2014 році / Фото: Getty Images

Але попри те, що діти пари близнята – вони стали зовсім не схожі у дорослому віці. Нокс — більше схожий на Анджеліну, а Вів'єн на батька Бреда.

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Анджеліна Джолі та Нокс / Фото: Associated Press

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

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