На кого схожі близнята Анджеліни Джолі та Бреда Пітта: розглядаємо фото зіркових дітей

Близнятам вже 16 років і вони стали зовсім не схожі між собою.
У голлівудської зірки Анджеліни Джолі та її колишнього чоловіка Бреда Пітта шість дітей — трьох вони усиновили і ще трьох Анджеліна народила сама. Проте вагітна вона була лише двічі, адже двоє її молодших дітей – близнята. Свою вагітність акторка підтвердила на Каннському кінофестивалі 2008 року — вона вийшла на червону доріжку з великим животом, оскільки була на той час на останніх місяцях вагітності.
З чоловіком вони вирішили залишитися у Франції, де народилися їхні діти в приморській лікарні в Ніцці 12 липня. Дітей назвали Нокс Леон та Вів'єн Маршелін.
Хлопчика назвали на честь двох пращурів-близнят, а Вів'єн Маршелін була названа на честь матері Джолі. Перші фотографії Нокса та Вів'єн були продані журналам People та Hello! за 14 мільйонів доларів, ставши таким чином найдорожчими фотографіями знаменитостей. Всі отримані кошти були пожертвувані парою в Jolie-Pitt Foundation.
Але попри те, що діти пари близнята – вони стали зовсім не схожі у дорослому віці. Нокс — більше схожий на Анджеліну, а Вів'єн на батька Бреда.
А як ви гадаєте? Залишіть свою думку про те, на кого схожі діти пари нижче проголосувавши.
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