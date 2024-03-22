З ким був одружений Річард Гір: згадуємо трьох дружин знаменитого актора

У актора було бурхливе особисте життя і він встиг тричі одружитися.

Зараз акторові Річарду Гіру 74 роки і він одружений з іспанською публіцисткою Алехандрою Сільвою. Знайомі вони вже давно, а у стосунках приблизно від 2015 року. Офіційно Гір і Сільва одружилися 2018 року в маєтку Гіра в Паунд-Ріджі і на початку лютого 2019 року у пари народився син Александр, а потім, 2020-го, – ще один син.

Алехандра Сільва і Річард Гір / Фото: Getty Images

Однак до цього шлюбу в актора було доволі насичене особисте життя – він перебував у стосунках з багатьма відомими жінками і навіть ще двічі одружувався.

Перший шлюб Гіра був 1991 року – він одружився з супермоделлю 90-х Сінді Кроуфорд.

Сінді Кроуфорд і Річард Гір, 1991 рік / Фото: Getty Images

Це була гарна пара двох суперзірок того часу, проте довго ці стосунки не протрималися і вже 1995 року вони розлучилися.

Сінді Кроуфорд і Річард Гір / Фото: Associated Press

А ось другою дружиною зірки фільму "Красуня" стала акторка і теж колишня фотомодель – Кері Ловелл. З нею у шлюбі Гір прожив 11 років і у них народився син Гомер Джеймс Джігме.

Кері Ловелл і Річард Гір / Фото: Associated Press

Процес розлучення пари був довгим і складним і завершився аж 2016 року.

Кері Ловелл і Річард Гір / Фото: Associated Press

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