На конкурсі Міс Світу віддали корону міс Польщі та підтримали Україну

У столиці Пуерто-Ріко, Сан-Хуані, найкрасивішою дівчиною світу була названа міс Польща Кароліна Белявська.

70-ю Міс Світу стала польська модель та студентка магістратури Кароліна Белявська. Міс США Шрі Сайні стала першою віцеміс, а Олівія Ясе з Кот-д'Івуару посіла друге місце.

Міс Світу Кароліна Білявська / Getty Images



Як повідомляє CNN, окрім звичайних виступів, на церемонії були представлені послання на підтримку України. Тоні-Енн Сінгх із Ямайки, яка виграла Міс Світу 2019 року, заспівала «Молитву» Селін Діон та Андреа Бочеллі, під час виконання пісні всі присутні на сцені та в залі тримали свічки.

Тоні-Енн Сінгх з Ямайки, яка виграла Міс Світу у 2019 році / Getty Images



На екрані за фіналістками з'явилися слова «молитва про мир». Офіційний обліковий запис «Міс Світу» у Твіттері повідомив, що виступ був спробою організаторів конкурсу підтримати Україну. Повідомлялося також, що для шоу, яке транслювалося у понад 100 країнах світу, було підготовлено понад 7000 свічок.

У заяві, опублікованій перед конкурсом, генеральний директор Miss World Джулія Морлі сказала: «Ми маємо щось зробити, навіть якщо може здатися, що однієї свічки недостатньо, якщо ми всі разом запалимо свічки, ми зможемо змінити світ». Організатори закликали людей з усього світу «пролити своє світло на Україну» та розміщувати зображення свічок у соціальних мережах.

Олександра Кучеренко у кампейні Andre Tan



Раніше організатори конкурсу "Міс Світу" опублікували відеозвернення від "Міс Україна-2016" Олександри Кучеренко. На тлі кадрів війни вона звернулася до країн світу «підтримайте нас, закрийте небо над Україною та врятуйте світ від ядерної катастрофи! Наш світ – це ваш світ».

Цьогорічна "Міс Україна" Олександра Яремчук, яка не пройшла до фіналу, зараз перебуває у Києві, повідомили в організації.

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