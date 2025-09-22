- Дата публікації
На концерті у Палаці спорту: ROXOLANA продемонструвала вагітний живіт, а MONATIK розсекретив стать її дитини
Вагітна співачка у стильному луку запалила на концерті Діми Монатіка.
Співачка ROXOLANA з’явилася на сцені масштабного концерту MONATIK «Так вмієш лиш ти» у столичному Палаці спорту. Артисти виконали дуетну пісню «Інь-Ян».
Вагітна ROXOLANA постала там у стильному образі. На ній був блискучий кроптоп і білий спортивний і водночас гламурний костюм зі стразами. Зірка продемонструвала вагітний живіт, який мило прикрасила стразами.
Після виступу артисти обійнялися, потім MONATIK нахилився до живота ROXOLANA і сказав: «Дякую, дівчатка, що завітали». Так Діма розсекретив стать дитини співачки.