Шоу-бізнес
465
1 хв

На концерті у Палаці спорту: ROXOLANA продемонструвала вагітний живіт, а MONATIK розсекретив стать її дитини

Вагітна співачка у стильному луку запалила на концерті Діми Монатіка.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
ROXOLANA і MONATIK

ROXOLANA і MONATIK / © Аліна Онопа, ТСН.ua

Співачка ROXOLANA з’явилася на сцені масштабного концерту MONATIK «Так вмієш лиш ти» у столичному Палаці спорту. Артисти виконали дуетну пісню «Інь-Ян».

ROXOLANA / © Аліна Онопа, ТСН.ua

ROXOLANA / © Аліна Онопа, ТСН.ua

Вагітна ROXOLANA постала там у стильному образі. На ній був блискучий кроптоп і білий спортивний і водночас гламурний костюм зі стразами. Зірка продемонструвала вагітний живіт, який мило прикрасила стразами.

ROXOLANA / © Аліна Онопа, ТСН.ua

ROXOLANA / © Аліна Онопа, ТСН.ua

ROXOLANA / © Аліна Онопа, ТСН.ua

ROXOLANA / © Аліна Онопа, ТСН.ua

Після виступу артисти обійнялися, потім MONATIK нахилився до живота ROXOLANA і сказав: «Дякую, дівчатка, що завітали». Так Діма розсекретив стать дитини співачки.

MONATIK і ROXOLANA / © Аліна Онопа, ТСН.ua

MONATIK і ROXOLANA / © Аліна Онопа, ТСН.ua

