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На кону 14 мільярдів фунтів: Джеррі Голл і Руперт Мердок розлучаються

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На кону 14 мільярдів фунтів: Джеррі Голл і Руперт Мердок розлучаються

Руперт Мердок та Джеррі Голл / Фото: Getty Images

Ще один шлюб, схоже, не пережив пандемії.

Шлюб Голл (65 років) та Мердока (91 рік) завжди викликав захоплення публіки. Їхні спільні фотографії, на яких він ніжно цілував її волосся, а вона сяяла, збирали багато захоплених коментарів. Людям хотілося вірити, що кохання та щастя можливі в будь-якому віці. Та, на жаль, шестирічний шлюб добіг кінця, і тепер ми маємо стати свідками розлучення і закінчення цієї надзвичайно нетривіальної любовної історії.

За словами The New York Times, друзі 91-річного медіамагната та 65-річної моделі були "здивовані" раптовим розставанням.

Для Мердока, статки якого оцінюють у 14 мільярдів фунтів стерлінгів, це буде четверте розлучення. Найневдалішим розлученням у житті Мердока було друге — з журналісткою The Daily Telegraph Анною Манн, з якою він прожив у шлюбі 30 років. Він обійшовся Мердоку в 1,5 мільярда фунтів стерлінгів і став другим найдорожчим розлученням в історії.

Тому всім особливо цікаво, як відбуватиметься розлучення із Джеррі Голл і чи є у подружжя шлюбний договір.

Для Голл шлюб із Мердоком став першим. До цього вона прожила 22 роки із батьком її чотирьох дітей Міком Джаггером.

Спільних дітей у пари немає, але у кожного з подружжя є доволі велика кількість спадкоємців. Четверо дітей у Голл (Елізабет, 38 років, Джеймс, 36 років, Джорджія Мей, 30 років, і Габріель, 24 роки) та шестеро — у Руперта (Пруденс, 63 роки, від першого шлюбу, Елізабет, 53 роки, Лаклан, 50 років, і Джеймс, 49 років, від другого, Грейс, 21 рік, і Клое, 19 років, від третього).

Руперт Мердок та Джеррі Голл / ©
Руперт Мердок та Джеррі Голл

Містера Мердока та міс Голл востаннє бачили разом на публіці в Лондоні у серпні 2021 року, коли вони прибули окремо на вечерю. Відомо, що вони поїхали разом однією машиною.

Друзі розповідали, що в перші дні свого шлюбу з міс Голл Мердок "з радістю присвячував більше часу своїй новій дружині", залишивши сина Лаклана — обраного ним наступника біля керма своєї медіаімперії — та інших своїх дітей "стверджувати себе на вершині корпоративної ієрархії".

Руперт Мердок та Джеррі Голл / © Getty Images
Руперт Мердок та Джеррі Голл / Фото: Getty Images

Бізнес Мердока включає Sky TV та газети Sun і Times. Він також володіє американською телевізійною мережею Fox News та виданням Wall Street Journal, а також кількома підприємствами у своїй рідній Австралії.

Мердок познайомився з Голл після розлучення зі своєю третьою дружиною, шлюб з якою був розірваний 2014 року після 14-ти років шлюбу. Це сталося в Австралії 2015 року. Після кількох тижнів чуток про їхні стосунки пара вийшла у публічну площину на фіналі чемпіонату світу з регбі у Твікенгемі, західному передмісті Лондона, у жовтні того ж року.

Вперше разом вони з'явилися на червоній доріжці "Золотого глобуса" 2016 року. Тоді друзі сказали: "Руперт дуже щасливий. Він не поводиться, наче якийсь дурний старий, закоханий у підлітка. Він просто здається дуже, дуже щасливим. Це чудово". Оголосивши про свої заручини у Твіттері, Мердок назвав себе "найщасливішою людиною у світі". Він подарував Голл обручку в 20 карат, вартість якого оцінюється більш ніж у 2,4 мільйона фунтів стерлінгів.

Руперт Мердок та Джеррі Голл / © Getty Images
Руперт Мердок та Джеррі Голл / Фото: Getty Images

Їхнє офіційне весілля за тиждень до 85-річчя Мердока було невеликим. На ньому були присутніми кілька близьких друзів. За кілька днів потому вони провели публічну церемонію в церкві. Голл була одягнена у блакитну шовкову сукню від Вів'єн Вествуд за 8 тисяч фунтів стерлінгів.

Ніхто не знає, що трапилося, і чому пара вирішила розлучитися, представник Мердока відмовився від коментарів.

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