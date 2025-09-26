ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
286
Час на прочитання
2 хв

На маму не схожі: Джессіка Альба показала фото своїх дорослих доньок

Зірка показала в Мережі цікаві фото з сімейного архіву.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Джессіка Альба з доньками

Джессіка Альба з доньками / © Инстаграм Джессики Альбы

44-річна акторка Джессіка Альба, широко відома всім за фільмами «Фантастична четвірка» і «Місто гріхів», опублікувала в Instagram серію фото зі своїми доньками, зроблених у різний час, на честь Міжнародного дня доньки, який традиційно відзначають у четверту неділю вересня.

Джессіка Альба з доньками / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессіка Альба з доньками / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессіка Альба з доньками / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессіка Альба з доньками / © Инстаграм Джессики Альбы

Доньки Джессіки Альби / © Инстаграм Джессики Альбы

Доньки Джессіки Альби / © Инстаграм Джессики Альбы

«З Днем доньок, мої малятка! Ви моє серце, мої найкращі подруги, мої вчителі — все, що у мене є! Бути вашою мамою — найбільше благословення в цьому житті. Дякую, що даруєте мені благодать і безумовну любов. Я з вами назавжди», — підписала фото акторка.

Джессіка Альба та її доньки / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессіка Альба та її доньки / © Инстаграм Джессики Альбы

Зазначимо, в Альби дві доньки — 17-річна Онор Марі та 14-річна Гейвен Гарнер, батьком яких є Кеш Воррен — з ним вона розлучилася цього року після 16 років шлюбу. Акторка зізнається в інтерв’ю, що народження дітей (крім доньок, вона виховує ще 8-річного сина Гейса) змінило її пріоритети — кар’єра відійшла на другий план, а діти завжди в центрі уваги.

У коментарях шанувальники зірки написали, що доньки зовсім на неї не схожі.

Також Джессіка показала дитячі фото Онор і Гейвен і навіть знімок, на якому вона позувала з немовлям на руках.

Джессіка Альба з новонародженою донькою / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессіка Альба з новонародженою донькою / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессіка Альба з донькою / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессіка Альба з донькою / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессіка Альба з доньками / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессіка Альба з доньками / © Инстаграм Джессики Альбы

Доньки Джессіки Альби / © Инстаграм Джессики Альбы

Доньки Джессіки Альби / © Инстаграм Джессики Альбы

Доньки Джессіки Альби / © Инстаграм Джессики Альбы

Доньки Джессіки Альби / © Инстаграм Джессики Альбы

Доньки Джессіки Альби / © Инстаграм Джессики Альбы

Доньки Джессіки Альби / © Инстаграм Джессики Альбы

Раніше, нагадаємо, Джессіка Альба блиснула фігурою біля басейну. Вона позувала на фото в бікіні.

Дата публікації
Кількість переглядів
286
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie