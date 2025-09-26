На маму не схожі: Джессіка Альба показала фото своїх дорослих доньок

Джессіка Альба з доньками / © Инстаграм Джессики Альбы

44-річна акторка Джессіка Альба, широко відома всім за фільмами «Фантастична четвірка» і «Місто гріхів», опублікувала в Instagram серію фото зі своїми доньками, зроблених у різний час, на честь Міжнародного дня доньки, який традиційно відзначають у четверту неділю вересня.

«З Днем доньок, мої малятка! Ви моє серце, мої найкращі подруги, мої вчителі — все, що у мене є! Бути вашою мамою — найбільше благословення в цьому житті. Дякую, що даруєте мені благодать і безумовну любов. Я з вами назавжди», — підписала фото акторка.

Зазначимо, в Альби дві доньки — 17-річна Онор Марі та 14-річна Гейвен Гарнер, батьком яких є Кеш Воррен — з ним вона розлучилася цього року після 16 років шлюбу. Акторка зізнається в інтерв’ю, що народження дітей (крім доньок, вона виховує ще 8-річного сина Гейса) змінило її пріоритети — кар’єра відійшла на другий план, а діти завжди в центрі уваги.

У коментарях шанувальники зірки написали, що доньки зовсім на неї не схожі.

Також Джессіка показала дитячі фото Онор і Гейвен і навіть знімок, на якому вона позувала з немовлям на руках.

Раніше, нагадаємо, Джессіка Альба блиснула фігурою біля басейну. Вона позувала на фото в бікіні.