На маму не схожі: Джессіка Альба показала фото своїх дорослих доньок
Зірка показала в Мережі цікаві фото з сімейного архіву.
44-річна акторка Джессіка Альба, широко відома всім за фільмами «Фантастична четвірка» і «Місто гріхів», опублікувала в Instagram серію фото зі своїми доньками, зроблених у різний час, на честь Міжнародного дня доньки, який традиційно відзначають у четверту неділю вересня.
«З Днем доньок, мої малятка! Ви моє серце, мої найкращі подруги, мої вчителі — все, що у мене є! Бути вашою мамою — найбільше благословення в цьому житті. Дякую, що даруєте мені благодать і безумовну любов. Я з вами назавжди», — підписала фото акторка.
Зазначимо, в Альби дві доньки — 17-річна Онор Марі та 14-річна Гейвен Гарнер, батьком яких є Кеш Воррен — з ним вона розлучилася цього року після 16 років шлюбу. Акторка зізнається в інтерв’ю, що народження дітей (крім доньок, вона виховує ще 8-річного сина Гейса) змінило її пріоритети — кар’єра відійшла на другий план, а діти завжди в центрі уваги.
У коментарях шанувальники зірки написали, що доньки зовсім на неї не схожі.
Також Джессіка показала дитячі фото Онор і Гейвен і навіть знімок, на якому вона позувала з немовлям на руках.
