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- Шоу-бізнес
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На Met Galа не прийшли: Дженніфер Лопес і Розі Гантінгтон-Вайтлі замість Балу вирушили до спортзалу
Вчора відбувся благодійний вечір Інституту костюма, який щорічно проводиться у перший понеділок травня у Нью-Йорку.
На Met Gala зірки одягають вражаючі і найчастіше авангардні вбрання відповідно до теми Балу. Цього року на червоній доріжці сяяли багато знаменитостей: Шакіра в пишній рожевій сукні, Ніколь Кідман в елегантній сукні і з новою короткою, Памела Андерсон з новою зачіскою і в блискучій сукні та ін. А Ріанна навіть заявила про свою третю вагітність.
Однак були й ті, хто пропустив таку гучну фешнподію. Серед них співачка Дженніфер Лопес, яка торік сяяла на Met Gala в ефектному вбранні від Schiaparelli. Повідомляється, що цього року вона не була присутня на Балу через щільний робочий графік — вона зайнята на зніманнях романтичної комедії Office Romance.
Хоча офіційної заяви про причини її відсутності не було, у день заходу Лопес опублікувала у своєму Instagram фото у спортивному одязі — швидше за все, вона вирушила до спортзалу.
Дженніфер позувала у вкороченому світшоті та смарагдових лосинах. Акцент на фото був зроблений на прес співачки.
Ще одна зірка, яка цього року не з’явилася на Met Gala, — модель Розі Гантінгтон-Вайтлі. У своєму Instagram вона також опублікувала «спортивне» фото.
Англійка в майці та спортивних штанах позувала в оточенні гантелей.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто із зірок вибрав на Met Gala 2025 білий костюм.