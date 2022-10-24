На милицях, але з молодою нареченою: 64-річного Дольфа Лундгрена сфотографували у Лос-Анджелесі

Протягом багатьох років він страждав від болю у нозі, яку пошкодив під час служби. Виправити це актор наважився лише зараз.

Зірка бойовиків Дольф Лундгрен з'явився на публіці, але трохи схвилював шанувальників, адже був на милицях і в гомілковостопному ортезі. Як виявилося, ще у серпні актор зробила операцію на гомілці, яку пошкодив у молодості, коли служив у армії.

Дольф Лундгрен / Фото: Getty Images

"Нарешті роблю операцію на лівій гомілці. Ця травма у мене ще з часів служби в армії", — розповів він у Instagram.

Дольфа та його наречену Емму Крокдал сфотографували у Лос-Анджелесі, коли вони прямували на вечерю. На знаменитому вктері був повністю чорний лук, в якому він поєднав спортивні штани, футболку та піджак, а ось 25-річна Емма одягла мінісукню в принт тай-дай, чоботи та бомбер. Завершила образ дівчини сумкою від Prada.

Нагадаємо, що пара разом від 2020 року, а познайомилися вони у фітнесзалі Equinox, де Емма працювала персональною тренеркою.

Дольф Лундгрен / Фото: Getty Images

Раніше актор неодноразово показував фото та відео своєї реабілітації після операції.

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