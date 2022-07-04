На модних шоу в Парижі: супермодель Карлі Клосс продемонструвала два оригінальні образи

29-річна американська супермодель Карлі Клосс прилетіла до Парижа, щоб взяти участь у Тижні моди, де традиційно будуть представлені найзнаменитіші бренди Франції. Дівчина відвідала два покази, але як гість, а не як модель.
Учора, 3 липня, вона прийшла на шоу бренду ALAÏA, заснованого модельєром Аззедіном Алаєю, одягнена у речі від цього бренду. На моделі були чорні штани з високим посадженням, широкий пояс та біла блузка з капюшоном. Доповнили лук невелика сумка на ланцюжку, білі сабо та сонцезахисні окуляри.
Другий образ Карлі одягла вже 4 липня і це був total black look, який вона обрала для показу Schiaparelli. Яскравою окрасою луку стали золоті масивні сережки у вухах та невелика сумка.
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